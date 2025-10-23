美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

▲美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（23日）公布最新「10月國政民調」，針對兩岸議題調查，其中詢問民眾「是否認同為了保護台灣主權避免被中國共產黨統一，每個人都應該付出一切代價，甚至有必要也可以為台灣犧牲生命」，有40.8%認同、另有53.2%不認同。另外調查「哪種做法比較能夠維護台灣安全」，結果顯示，58.3%認為是「兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流」、28.2%認為是「我國每年增加預算購買武器加強國防」。

民眾認為台灣和中國哪方面比較接近

民調詢問，「您覺得台灣和中國在以下哪些方面比較接近」(可複選)，66.6%選擇語言文字、61.5%選擇歷史文化、59.9%選擇血緣關係、53.9%選擇宗教民俗、16.6%選擇社會生活和價值觀、6.4%選擇意識型態和制度、未明確回答11.9%

民眾是否同意兩岸最終難免發生戰爭的說法

針對「有人說如果要解決台灣和中國長久累積的政治爭議，兩岸最後難免會發生軍事戰爭，您同不同意這種說法」，調查結果顯示，有31.4%同意，其中7.7%很同意、23.7%還算同意，另有60.0%不同意，其中32.1%很不同意、27.9%有些不同意，未明確回答有8.6%。

民眾是否認同保護台灣主權應付出一切代價

針對「有人說為了保護台灣主權避免被中國共產黨統一，我們每個人都應該付出一切代價，甚至有必要也可以為台灣犧牲生命。您認不認同這個說法」，調查結果顯示，有40.8%認同，其中20.2%很認同、20.6%還認同，另有53.2%不認同，其中35.8%很不認同、17.4%有些認同，未明確回答有6%。

民眾認為哪種方法能維護台灣安全

針對「您認為以下哪一種做法比較能夠維護台灣安全、避免兩岸戰爭」，調查顯示，58.3%認為是「兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流」、28.2%認為是「我國每年增加預算購買武器加強國防」、3.0%認為是「我國全力配合美國總統川普的要求」、未明確回答有10.4%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年10月20至22日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。