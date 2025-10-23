　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨新任黨主席鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（23日）公布最新「10月國政民調」，針對「三黨好感度」、「黨主席好感度」，調查結果顯示，38.6%對民進黨有好感、49.2%反感；民眾黨則有32.6%好感、46.5%反感；國民黨方面有35.7%好感、46.6%反感。另外，國民黨主席鄭麗文有30.4%好感、33.2%反感、民眾黨主席黃國昌則有30.1%好感、54.2%反感。

國民黨、鄭麗文好感度分析

國民黨方面，有35.7%對國民黨有好感，其中4.3%很有好感、31.4%有些好感，相較上月下降0.9個百分點，另有46.6%對國民黨反感，其中20.6%很反感、26%有些反感，則比上月上升2.6個百分點，未明確回答有17.7%。

另外，民調詢問「整體來講，您對新當選的國民黨主席鄭麗文是有好感、或是覺得反感」，結果顯示，有30.4%對鄭麗文有好感，其中7.7%很有好感、22.7%有些好感，另有33.2%對鄭麗文反感，其中22.0%很反感、11.2%有些反感，未明確回答有36.5%。

▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

民眾黨、黃國昌好感度分析

民眾黨方面，有32.6%好感，其中3.4%很有好感、29.2%有些好感，相較上月下降0.8個百分點，另有46.5%對民眾黨反感，其中27.9%很反感、18.6%有些反感，則比上月上升2.4個百分點，未明確回答有20.8%。

另外，民調詢問「整體來講，您對新當選的民眾黨主席黃國昌是有好感、或是覺得反感」，結果顯示，有30.1%對黃國昌有好感，其中6.1%很有好感、24%有些好感，另有54.2%對黃國昌反感，其中35.4%很反感、18.8%有些反感，未明確回答有15.8%。

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

民進黨好感度分析

民進黨方面，有38.6%對民進黨有好感，其中9.3%很有好感、29.3%有些好感，相較上月上升3.1個百分點，另有49.2%對民進黨反感，其中25.1%很反感、24.1%有些反感，比上月下降2.9個百分點，未明確回答有12.2%。

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年10月20至22日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

