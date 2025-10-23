　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國防部部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉嫌偽造病歷以換取免役。綠委林楚茵今（23日）質詢時表示，國防部應與文化部協調研議撤回涉案藝人已獲得的「三金」獎項及獎金。國防部長顧立雄回應，大家都應該服他應盡的義務，不要有妨害兵役的行為，也對這樣的行為予以譴責，但尊重文化部的權責。

林楚茵今在外交國防委員會質詢時指出，藝人身為公眾人物，就是靠自己的社會形象讓粉絲買單，但相較於鄰近的韓國，每名男性若找到理由不當兵被社會發現，就別想繼續待在娛樂圈。而在台灣的閃兵名單中。甚至有些藝人曾獲得三金獎項。

林楚茵表示，對於這些靠形象來賺取粉絲支持的公眾人物，國防部身為主管機關應該主動與文化部協調，撤回「閃兵」藝人已獲得的三金獎項。

顧立雄回應，當然認為期期以為不可，大家都應該服他應盡的義務，不要有妨害兵役的行為，也對這樣的行為予以譴責，但尊重文化部的權責。

林楚茵強調，這樣的做法就是不良示範，如果國家還給予其他獎項的肯定，等於是打臉國防部、也是打臉那些其他來服兵役的盡義務的國民。

林楚茵質詢時也提到，國防部「國軍心理健康照護方案」本年度法定預算共1778萬，而明年的預算卻只編列1448萬，但從問卷來看，滿意度都很高，甚至願意繼續使用的比率高達99%，國防部卻減少300萬元預算，立法委員都還沒砍預算，國防部就自己把預算往下降，原因何在？

國防部政治作戰局長史順文回應，這是依照今年使用的人數推估，明年可以去運用這項資源的人數，所以這個方案在撙節預算，精準去使用這項預算的考量下，未來也會持續推廣這項服務。

林楚茵也追問，這種減少只有兩個原因，一是費用變便宜，但這樣的費用，一定會有一定的標準在那裡。反之則是使用人數減少，其實這項服務每年每人每次補助1600元，且每年每人都能使用六次，卻因為知道的人不多，會不會有宣傳上面的問題。林楚茵強調，不希望國防部因為「不希望太多人使用」而減少編列，而是因為「大家心裡都很健康」而使用人數減少。

顧立雄回應，不會認為使用過多，應該多多來宣導，在每個人認為有需要協助的時候，都能夠得到這個經費的挹注，未來會加強宣導。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

台中傳出全台首例非洲豬瘟疫情，引發產業震撼。藍營側翼稱，原因是總統賴清德過去就任行政院長時開放「廚餘養豬」。事實上當時政府規範，廚餘若要拿來養豬，必須「加熱九十度以上、連續蒸煮一個小時」，到了2021年更進一步全面禁止廚餘養豬。民進黨今（23日）表示，中央早已訂出明確的廚餘養豬規範，且此次14日監控系統即顯示死亡異常，動保處前往查看，但台中市政府當下未採樣、未通報。直到21日，農業部獸醫所才收到台中市動保處所送的檢體。死亡豬數已累計117頭。防線必須一環扣一環，中央與地方必須齊心合作。

