韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉嫌偽造病歷以換取免役。綠委林楚茵今（23日）質詢時表示，國防部應與文化部協調研議撤回涉案藝人已獲得的「三金」獎項及獎金。國防部長顧立雄回應，大家都應該服他應盡的義務，不要有妨害兵役的行為，也對這樣的行為予以譴責，但尊重文化部的權責。

林楚茵今在外交國防委員會質詢時指出，藝人身為公眾人物，就是靠自己的社會形象讓粉絲買單，但相較於鄰近的韓國，每名男性若找到理由不當兵被社會發現，就別想繼續待在娛樂圈。而在台灣的閃兵名單中。甚至有些藝人曾獲得三金獎項。

林楚茵表示，對於這些靠形象來賺取粉絲支持的公眾人物，國防部身為主管機關應該主動與文化部協調，撤回「閃兵」藝人已獲得的三金獎項。

顧立雄回應，當然認為期期以為不可，大家都應該服他應盡的義務，不要有妨害兵役的行為，也對這樣的行為予以譴責，但尊重文化部的權責。

林楚茵強調，這樣的做法就是不良示範，如果國家還給予其他獎項的肯定，等於是打臉國防部、也是打臉那些其他來服兵役的盡義務的國民。

林楚茵質詢時也提到，國防部「國軍心理健康照護方案」本年度法定預算共1778萬，而明年的預算卻只編列1448萬，但從問卷來看，滿意度都很高，甚至願意繼續使用的比率高達99%，國防部卻減少300萬元預算，立法委員都還沒砍預算，國防部就自己把預算往下降，原因何在？

國防部政治作戰局長史順文回應，這是依照今年使用的人數推估，明年可以去運用這項資源的人數，所以這個方案在撙節預算，精準去使用這項預算的考量下，未來也會持續推廣這項服務。

林楚茵也追問，這種減少只有兩個原因，一是費用變便宜，但這樣的費用，一定會有一定的標準在那裡。反之則是使用人數減少，其實這項服務每年每人每次補助1600元，且每年每人都能使用六次，卻因為知道的人不多，會不會有宣傳上面的問題。林楚茵強調，不希望國防部因為「不希望太多人使用」而減少編列，而是因為「大家心裡都很健康」而使用人數減少。

顧立雄回應，不會認為使用過多，應該多多來宣導，在每個人認為有需要協助的時候，都能夠得到這個經費的挹注，未來會加強宣導。