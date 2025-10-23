藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

▲台中傳出養豬場有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，中央地方緊急防堵。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中傳出全台首例非洲豬瘟疫情，引發產業震撼。藍營側翼稱，原因是總統賴清德過去就任行政院長時開放「廚餘養豬」。事實上當時政府規範，廚餘若要拿來養豬，必須「加熱九十度以上、連續蒸煮一個小時」，到了2021年更進一步全面禁止廚餘養豬。民進黨今（23日）表示，中央早已訂出明確的廚餘養豬規範，且此次14日監控系統即顯示死亡異常，動保處前往查看，但台中市政府當下未採樣、未通報。直到21日，農業部獸醫所才收到台中市動保處所送的檢體。死亡豬數已累計117頭。防線必須一環扣一環，中央與地方必須齊心合作。

民進黨發言人韓瑩指出，早在2018年，賴清德總統擔任行政院長時，政府就已訂出規範，廚餘若要拿來養豬，必須「加熱九十度以上、連續蒸煮一個小時」，以確保病原體被完全殺死，各地方政府也需輔導、稽查廚餘養豬戶落實加熱消毒。

韓瑩表示，而到了2021年，蘇貞昌院長任內，中央更進一步全面禁止廚餘養豬，但考量傳統養殖文化與黑豬需求，僅針對200頭以上規模場開放，並要求高溫蒸煮廚餘滅菌，使用前必須經地方政府核可，且由地方全程監督管理。

韓瑩說明，此次台中養豬場疫情，第一線地方政府在防疫管理上出現問題。10月10日豬隻開始死亡，14日監控系統即顯示死亡異常，動保處前往查看，但台中市政府當下未採樣、未通報。直到21日，中央農業部獸醫所才收到台中市動保處所送的檢體檢驗。死亡豬數已累計117頭。相比之下，中央農業部獸醫研究所接到檢體，21日當晚即檢驗出非洲豬瘟核酸陽性，隔天一早中央農業部隨即啟動防疫應變機制。

韓瑩強調，面對疫情威脅，防線必須一環扣一環，中央與地方必須齊心合作，才能守住台灣豬農與整個產業安全。