美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（23日）公布最新「10月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有41.7%民眾信任賴清德、47.5%不信任。而賴清德施政滿意度，則有40.1%表達滿意，相較上月上升4.6個百分點、另外有53.3%不滿意，下降3.7個百分點。另外，卓榮泰施政則是37.5%滿意，相較上月上升6.3個百分點、另有45.3%不滿意，下降4.7個百分點。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有40.1%滿意賴總統的執政表現，其中11.2%很滿意、28.9%還算滿意，相較上月上升4.6個百分點，另有53.3%不滿意，其中31.2%很不滿意、22.1%有點不滿意，比上月下降3.7個百分點。

▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

針對「賴清德信任度」，有41.7%信任賴總統，其中15.4%很信任、26.3%還算信任，相較上月上升4.2個百分點，另有47.5%不信任賴總統，其中29.3%很不信任、18.2%有點不信任，則比上月下降4.8個百分點。

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有37.5%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中10.8%很滿意、26.7%還算滿意，比上月增加6.3個百分點，另有45.3%不滿意，其中27.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月下降4.7個百分點，未明確回答的有17.1%。