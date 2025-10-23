　
政治

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（23日）公布最新「10月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有41.7%民眾信任賴清德、47.5%不信任。而賴清德施政滿意度，則有40.1%表達滿意，相較上月上升4.6個百分點、另外有53.3%不滿意，下降3.7個百分點。另外，卓榮泰施政則是37.5%滿意，相較上月上升6.3個百分點、另有45.3%不滿意，下降4.7個百分點。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有40.1%滿意賴總統的執政表現，其中11.2%很滿意、28.9%還算滿意，相較上月上升4.6個百分點，另有53.3%不滿意，其中31.2%很不滿意、22.1%有點不滿意，比上月下降3.7個百分點。

▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

針對「賴清德信任度」，有41.7%信任賴總統，其中15.4%很信任、26.3%還算信任，相較上月上升4.2個百分點，另有47.5%不信任賴總統，其中29.3%很不信任、18.2%有點不信任，則比上月下降4.8個百分點。

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有37.5%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中10.8%很滿意、26.7%還算滿意，比上月增加6.3個百分點，另有45.3%不滿意，其中27.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月下降4.7個百分點，未明確回答的有17.1%。

▲▼美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

10/21 全台詐欺最新數據

卓榮泰：立委索資若涉機敏、關鍵基礎設施　首長應親自把關核定

卓榮泰：立委索資若涉機敏、關鍵基礎設施　首長應親自把關核定

國民黨立委翁曉玲過去曾因索取戰時糧食配送地圖挨批，近日民眾黨立委黃國昌辦公室也向央廣索取機密文件。為此，行政院長卓榮泰今（23日）在院會特別下令各部會首長，凡涉及機敏、涉及個人或其中有疑慮、出乎常理、無法理解索資料目的，應由部會首長親自核定才能提供，「未來若有資料不當外洩，將不再是下屬問題，而是首長的問題」。

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

嚴堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰指示10部會加入防疫作戰

要民進黨別輕敵　游盈隆：黨內超重量級前輩示警鄭麗文恐是女版韓國瑜

要民進黨別輕敵　游盈隆：黨內超重量級前輩示警鄭麗文恐是女版韓國瑜

