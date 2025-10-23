眼中只有購物節？　林楚茵秀快遞單據：台中拖到20日下班才寄檢體

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲一處養豬場傳出非洲豬瘟案例，且本月10日就開始有豬隻死亡，但中市府卻到20日才送檢，而台中市長盧秀燕昨面對記者關心疫情卻回應，「剛剛的記者會已有說明，請大家多報導購物節，一起拚經濟」，引發外界熱議。民進黨立委林楚茵今（23日）秀出快遞單據，指出台中市政府拖到20日下午5點下班時間才送件農業部，這不是台中市府惡意拖延，什麼才是？「盧秀燕眼中只有購物節，但全民的豬肉被毀了！」

林楚茵在社群平台秀出快遞單據表示，盧秀燕是「台中徐榛蔚」嗎？一個是颱風還在韓國，一個是豬瘟爆發了還在打鼓購物節，「楚茵拿出單據 ，證明台中盧媽媽就是拖延不在乎防疫！」

林楚茵指出，10月10日就已經出現豬隻死亡，從快遞單據可以證明，10月20日下午5點才從台中送件給農業部，竟然還拖到下班時間才寄出，這不是台中市政府惡意拖延，什麼是惡意拖延？盧秀燕眼中只有購物節，但全民的豬肉被毀了！

從單據可看到，上頭描述時間為10月20日下午5時3分，希望配送時間則註記10月21日下午1時前。

▼民進黨立委林楚茵秀單據，指出中市府拖到下班才寄出檢體。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵）

吳思瑤則說，台灣社會在防疫大作戰，國民黨在搶救盧秀燕大作戰！國民黨台中幫政策反應慢十拍，政治反射倒是展現驚人的效率。盧市府在豬隻死了117頭、拖了「10天」才採檢送驗。楊瓊櫻搶救盧秀燕卻十萬火急，事件爆發「幾小時內」火速變更立院議程，要農業部來報告備詢擋子彈。

吳思瑤質疑，楊瓊瓔很關心豬瘟嗎？從事件爆發到她寫這篇發文的現在，臉書隻字未提豬瘟防疫。盧秀燕昨天缺席記者會推給副市長，連最起碼在臉書上向市民報告處置進度，她也做不到？還敢說該做的都做了。企圖接棒台中市長的江啟臣呢？今天一早還發文同框盧秀燕、吹捧購物節。

吳思瑤痛批，豬瘟破口在台中！但國民黨的台中幫，不是虛應故事，就是置身事外。從政，有沒有能力是一回事，有沒有用心更是重要，就讓社會公評吧。