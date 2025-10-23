　
國際

川普降南韓關稅25%→15%？　韓媒：韓美峰會10/29公布關鍵協議

▲▼南韓總統李在明於美東時間23日在紐約聯合國大會上發表演說。（圖／路透）

▲南韓總統李在明預計於29日與美國總統川普展開韓美高峰會。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

韓美峰會進入最後倒數階段，《朝鮮日報》報導，雙方正針對經貿與安全議題密集協商，不過29日峰會當天，最終成果可能不會以傳統聯合聲明的形式公開，而是改以書面文件呈現。這份文件預料將勾勒出關稅協議的大致架構，而美方有望將南韓輸美產品關稅降低至15%，另一份則會針對核能與安全議題詳述，包括美方可能允許韓方進行鈾濃縮與乏燃料再處理。

報導指出，韓美兩國目前仍在協調「成果文件」的具體內容與格式。南韓總統辦公室政策室長金容範於上周訪美後，22日再度啟程赴美，展開最終談判。據悉，最後公布的形式可能並非兩國共同撰寫的「聯合聲明」，而是由韓方或美方各自發布的「事實說明書（Fact Sheet）」。

南韓總統辦公室21日表示，金容範與產業通商資源部長金正官在結束與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的會談後，已返國向總統李在明當面報告協商進度。雙方的焦點集中在貿易與投資安排，以及核能合作的具體條件上。

根據報導，美方先前曾要求韓方以現金形式預先投入高達3500億美元（約新台幣10兆7679億元）的投資資金，但近期立場出現鬆動，願意考慮調整金額，或以分階段投資的方式進行。不過在投資結構上，現金與貸款、保證金的比例，以及資金分配方式等關鍵細節仍存在分歧。雙方尚未就這些核心條件達成共識，因此文件內容仍在最後敲定中。

南韓總統辦公室一名官員透露，政府目標是在美國總統川普29日至30日訪韓期間公布峰會成果文件，藉此展現兩國在經貿與安全領域的新合作成果。

據悉，該文件初步內容包括：韓方將設立3500億美元投資基金，以支援美國產業發展；美方則降低南韓輸美商品的關稅，從原本的25%降至15%。

10/21 全台詐欺最新數據

