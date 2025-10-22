日本防衛省嚴重工安事故！60歲技官「慘墜電梯井」　衝撞跌數公尺亡

▲位於東京都新宿區市谷的日本防衛省總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛省今（22）日上午發生嚴重工安事故！一名60歲男性技官在駕駛作業用小型運搬車進入大型作業電梯時，車輛疑因衝撞電梯門導致其部分鬆脫，技官從縫隙沿著電梯井墜入地下2樓，距離約5至6公尺，送醫後仍因傷重不治。警方目前正釐清事故詳細原因。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，事故發生於22日上午9時30分左右，位於東京都新宿區市谷本村町的日本防衛省總部內，警方接獲報案稱「職員墜入電梯井」。警方抵達現場時，該名60歲男性技官已倒臥在供電梯升降機上下空間的地下2樓、意識不清，隨即將該名技官送往醫院搶救，但最終仍傷重死亡。

事故現場顯示，該輛作業車部分卡在電梯門內側，警方已展開詳細調查。

日媒《讀賣新聞》補充，事發時技官正操作小型運搬車前進至大型作業電梯，疑似操作中發生意外，車輛衝入電梯門，墜落高度約5公尺，事故發生後不久即確認男性死亡。

日媒《TBS News》進一步指出，作業車衝撞造成電梯門部分脫落，技官由縫隙墜下，直落至地下2樓，距離約5至6公尺，事發地點位於防衛省1樓。警方正針對事故過程及作業車操作情況進行調查，以確認是否涉及操作不當或設施安全問題。