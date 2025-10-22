柬埔寨佛寺驚藏4具韓國人遺體　離奇病死！詐騙主嫌疑參與毒飲料案

▲柬埔寨首都金邊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓22歲朴姓男大生遇詐騙赴柬埔寨後慘遭虐殺電擊，引發社會關注柬埔寨詐騙案。南韓國家情報院調查，該案主嫌疑似是2023年首爾江南區大峙洞「毒飲料」詐欺案的共犯。柬埔寨首都金邊一座佛教寺院內，目前仍存放4具南韓男性遺體，官方初步判定死因為病死，尚無證據顯示與犯罪行為有關。

根據《韓聯社》，遇害的南韓22歲朴姓男大生，今年7月17日以參觀博覽會名義赴柬埔寨，期間被帶入犯罪團體控制的「園區」，慘遭囚禁以及施暴、電擊身亡，其遺體安置在金邊佛教寺廟塔克特拉（Tuek Thla Pagoda），冷凍超過兩個月後才解剖驗屍火化。

▲朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死，在經過驗屍並火化，終於在死後74天返抵南韓仁川國際機場。（圖／VCG）

該座佛教人員表示，除了朴姓男大生以外，寺院內還安置3具南韓男性遺體，年齡介於50到60多歲，死因均登記為心臟衰竭。但當地僑民透露，醫院有時會收取賄賂，將死亡原因更改為心臟衰竭，真實情況難以釐清。南韓外交部已透過駐柬埔寨大使館，聯絡家屬並提供必要領事協助。

廟方更透露，近兩週內還火化了3名遭害的中國人及一名菲律賓人，顯示當地犯罪集團作案手法持續升級。塔克特拉是柬埔寨金邊首都區內少數具備火化設施的寺院，多數外國人在當地過世後的葬禮皆在此處進行。

南韓國情院今（22）日指出，殺害朴姓男大生的主嫌，疑似與2023年首爾市江南區大峙洞補習街「毒飲料」詐欺案的總策劃人有關。該案涉及將含有冰毒（甲基安非他命）的飲料提供給未成年人，並藉此勒索金錢。

▲▼南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

南韓國情院在案發第3天即掌握情報，動員所有資源，在8天內鎖定主嫌身份，並持續追蹤中。此外，南韓國情院估計，參與柬埔寨詐騙犯罪的南韓人約1000至2000人，並指出近期遣返回國的人士並非單純的受害者，而是參與犯罪行動的共犯。

另外，《韓聯社》分析後表示，柬埔寨詐騙犯罪已由過去的賭場洗錢演變為戀愛詐騙（scam），主要集中在金邊、暹粒與施哈努克市等50多處犯罪單位，涉案人員估計達約20萬人，犯罪收益可占當地GDP約一半（約125億美元）。