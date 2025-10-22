最強硬女首相？韓媒擔憂「日韓關係惡化」　高市早苗：我愛看韓劇

▲日本首相高市早苗21日晚間召開記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自民黨總裁高市早苗昨（21）日獲得參眾兩院提名，成功當選第104任日本首相，也是日本憲政史上第一位女性首相。不過，由於過去高市強調參拜靖國神社的重要性、聲稱竹島（獨島）為日本領土，種種強硬發言讓南韓擔憂日韓關係再度降至冰點。對此，高市早苗在記者會強調，南韓對日本而言是重要的鄰國。

高市早苗21日當選日本新任首相後，前往總理大臣官邸組閣、與內閣成員拍攝合照，並前往皇居接受德仁天皇任命，晚間10時（台灣時間晚間9時）則是召開記者會，在記者會即將宣告結束時，接受韓媒《朝鮮日報》國際中心駐東京特派員成好哲針對未來日韓關係發展的提問，表達對於日韓關係惡化的擔憂。

成好哲首先祝賀高市早苗成為日本史上第一位女性總理大臣，接著針對日韓關係發展表達疑問，詢問其是否會延續前首相岸田文雄、石破茂恢復並穩固日韓關係的政策。

▼南韓《朝鮮日報》記者向高市早苗提問。（影片從52分鐘開始）



對此，高市早苗回應，「南韓對於日本而言是非常重要的鄰國，且重要性持續增加。我認為，應以目前的日韓關係作為基礎，思考未來兩國關係之展望，因此我也期盼能與南韓總統（李在明）進行會談，且能疏通兩國政府對話管道。在應對北韓（朝鮮）威脅上，日本、美國、南韓的緊密合作相當重要，必須從戰略角度思考出發。」

高市早苗安撫南韓方面的擔憂，「雖然各界好像蠻擔憂（日韓關係），但其實我非常喜歡韓國海苔、也經常使用韓國化妝品，甚至經常收看韓劇，期待未來能有和南韓總統會晤的機會。」

事實上，成好哲在《朝鮮日報》便撰寫出高市早苗過去針對南韓的種種言行，包括高市定期參拜安葬「二戰戰犯」的靖國神社，且延續前首相安倍晉三的思想，認為日本未來不用再針對侵略殖民戰爭、慰安婦等向南韓等鄰國道歉，且過去面臨竹島（獨島，目前為南韓實際管轄，日本宣稱擁有主權）領土爭議時，高市更表示，「就是因為不注重參拜靖國神社，才會讓對方（南韓）給爬了上來」。

▼日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

▲高市早苗、蔡英文合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

成好哲分析，如今高市早苗在就任日本首相後，對於日韓關係發展保持更加謹慎的態度，面臨中國威脅武統台灣、俄羅斯與北韓（朝鮮）在軍事領域緊密合作，在國際情勢更加嚴峻的狀況下，高市不願意打破目前已經保持穩定的日韓合作。

另外，成好哲也在報導提到，事實上高市早苗非常重視台灣，自民黨政調會長小林鷹之、自民黨選對委員長谷屋圭司更於今年6月與10月造訪台灣，古屋更在3月訪台時強調「台灣有事，就是日本有事」，說明地緣政治的影響，如今自民黨已經結束與公明黨的聯立合作，過去公明黨相當重視中國，因此自民黨不用再看公明黨的臉色。