生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天宜花仍有大雨　光復連假北東濕涼

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天仍有東北季風影響，加上低壓帶往南移動，宜蘭和花蓮雨勢不小。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風和低壓帶雙重影響，明天（23日）低壓帶遠離，但仍受東北季風影響，東北部、北海岸、新竹以北山區有局部大雨或豪雨；東邊低壓帶因高低層分離、發展不力，增強為颱風機率低，後續往巴士海峽移動，明天逐漸遠離台灣，不過宜蘭山區降雨仍持續，北部山區降雨較緩，花蓮仍有局部大雨。

中央氣象署資深預報員李孟軒表示，今日天氣持續受到東北季風及低壓帶雙重影響，各地天氣仍不穩定，其中北部與東北部降雨較持續，雨勢主要集中在台北市、新北市山區，過去24小時降雨量已達超大豪雨等級。

李孟軒說，台灣東方的低壓系統底層中心與較強對流分開，高低層分離不利發展，未來移動方向偏南往巴士海峽前進，明天逐漸遠離台灣，今天仍受低壓和東北季風共同帶來的強偏東北風影響，大台北山區、宜蘭山區降雨持續且明顯。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨預測。（圖／氣象署提供）

不過，李孟軒提醒，今日仍受低壓與東北季風共同作用影響，北部與東北部山區降雨仍持續且明顯。觀測顯示，台北市、新北市及宜蘭山區的今天累積雨量普遍超過250毫米，台北市山區最多已達340毫米。若從昨日至今累計，台北山區降雨已接近900毫米，自20日開始累積北市和新北山區都有超過1000毫米累積雨量。

未來降雨方面，李孟軒說明，今夜至明晨仍有明顯降雨，新北市及台北市山區、宜蘭山區12小時雨量可能超過100毫米。此外，花蓮地區隨著東邊低壓往南移動，水氣將逐漸增加，留意可能有短暫陣雨及局部大雨機率。

李孟軒指出，明天白天至晚間，降雨將逐漸趨緩，但仍受東北季風影響，水氣偏多，明顯降雨落在宜蘭山區為主，北部山區雨勢則有減弱趨勢，花蓮地區仍需留意局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲光復節連假天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

光復連假天氣部分，氣象署表示，周五東北季風影響天氣偏涼，水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區等大雨或豪雨，桃園以北、花蓮地區有大雨，北部、東半部、中南部山區仍有降雨，越往北越明顯；周六東北季風稍減弱，中部略有回溫，水氣開始減少，基隆北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區有大雨，北部、東半部、中南部山區仍有降雨，強度下降，有所緩和。

周日東北季風再增強，氣象署表示，天氣將再次降溫轉涼，北部、宜蘭繼續會有短暫雨，南部地區、中部山區為多雲、午後有局部陣雨的天氣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣提醒。（圖／氣象署提供）

在風力方面，截至下午2時觀測顯示，台南以北、東半部及部分山區出現8級以上強陣風，離島地區如澎湖、綠島及蘭嶼陣風甚至達12級。預估今、明兩日仍有強風，氣象署已針對雲林至苗栗沿海、澎湖、東半部、綠島及蘭嶼發布橙色強風警示，平均風力9級、陣風可達11級。

另各海域浪高仍偏大，今日台灣周邊海域浪高普遍達5至6公尺，明晚起東半部浪高雖略減，但仍達3至4公尺，台灣海峽中北部沿海浪高仍可達5公尺。

豪大雨炸汐止！康寧街、長青路土石坍方

豪大雨炸汐止！康寧街、長青路土石坍方

受到東北季風及低壓帶水氣的雙重影響，新北市連日降下豪大雨，汐止區長青路於今（22）日發生土石坍方，造成道路中斷，汐止伯爵山莊2期也因雨勢強勁，康寧街出現邊坡滑落，新北市政府工務局動員人力與調派機具進場勘查搶修，初步完成搶險恢復通行，市府團隊加快災後復原腳步，全力保障市民安全。

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

汐止康寧街邊坡坍塌　緊急撤離2戶6人

汐止康寧街邊坡坍塌　緊急撤離2戶6人

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

關鍵字：

豪雨強風天氣氣象氣象署東北季風低壓帶降雨

