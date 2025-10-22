　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡坍塌「範圍再擴大」　緊急撤離2戶6人

▲▼新北汐止連日大雨，康寧街土石坍塌，撤離2戶6人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止連日大雨，康寧街今晨傳出邊坡土石坍塌，撤離2戶6人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

受到東北風季風、東方低壓帶雙重影響，今(22日)大台北、基隆北海岸、宜蘭地區雨勢持續。新北市汐止區康寧街、福德一路口因連日劇烈降雨，邊坡土石、路樹今凌晨4時27分許發生坍塌，警方獲報到場後立即進行交通管制；由於今早坍塌範圍再擴大，因此緊急撤離邊坡上方2戶居民共6人。

汐止警方指出，由於連日大雨不停，康寧街邊坡土石及路樹發生坍塌，警方獲報後立即到場拉起封鎖線警戒並進行交通管制。為避免土石泥流影響用路人安全，現場由警方封閉康寧街往東湖方向兩線車道，並由公所調派機具前往清除，待清除評估現場安全無虞後再行開放。

汐止湖興里里長郭書成指出，康寧街福德一路口站牌處，上方康寧街753巷2弄26號處護坡坍塌，護坡土石與路樹滑落至康寧街主幹道，4車道僅剩2車道通行。汐止區公所已抵達現場搶災、警方於現場指揮、消防已至現場救災、區長亦於7時抵達現場至災區與住戶溝通。

稍早9時56分坍塌範圍擴大，車道警戒範圍也增加，目前已經撤離邊坡上2戶居民、共6人，並與周遭住戶已建立聯繫，隨時因應狀況變動擴大撤離範圍。目前預計處理時間至少要6小時以上，郭書成也籲請民眾路過小心慢行、注意安全。

▲▼新北汐止連日大雨，康寧街土石坍塌，撤離2戶6人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼新北汐止連日大雨，康寧街土石坍塌，撤離2戶6人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼新北汐止連日大雨，康寧街土石坍塌，撤離2戶6人。（圖／記者張君豪翻攝）

10/21 全台詐欺最新數據

相關新聞

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，雙北也陸續傳出災情。國民黨立羅智強辦公室主任何元楷今（22日）貼出多張照片指出，汐止康寧街福德一路交叉口邊坡坍方，自己趕往現場關心，現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，目前邊坡上方共有兩戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，沒有人員受傷，提醒鄉親朋友，近期雨勢頻繁，行經山區、坡地路段務必提高警覺，安全第一。

雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

平溪線土石不斷「停駛第3天」　台鐵：安全無虞再復駛

平溪線土石不斷「停駛第3天」　台鐵：安全無虞再復駛

雪山豪雨上游變色　翡翠水庫急進場

雪山豪雨上游變色　翡翠水庫急進場

豪雨汐止康寧街

