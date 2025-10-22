　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

▲汐止康寧街邊坡坍塌。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

▲汐止康寧街邊坡坍塌。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

記者郭運興／台北報導

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，雙北也陸續傳出災情。國民黨立羅智強辦公室主任何元楷今（22日）貼出多張照片指出，汐止康寧街福德一路交叉口邊坡坍方，自己趕往現場關心，現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，目前邊坡上方共有兩戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，沒有人員受傷，提醒鄉親朋友，近期雨勢頻繁，行經山區、坡地路段務必提高警覺，安全第一。

何元楷貼出多張照片表示，請鄉親朋友注意安全，康寧街福德一路交叉口邊坡坍方。最近連日大雨不斷，今天早上出門上班的路上，接到汐止傳出災情，就馬上趕回來關心現場狀況。

何元楷表示，現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，所幸新北市府相關單位第一時間封鎖現場、疏導人車。

何元楷指出，自己趕到現場後遇到副區長，了解目前的災情，目前邊坡上方共有兩戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，所幸沒有人員受傷。

何元楷指出，副區長說，預計下午三點前會先完成暫時性處理，但由於近日天氣不穩、雨勢不斷，邊坡仍有再次坍塌的風險，目前只能先進行短期的緊急處理，後續補強工程需待天氣穩定，再由專業單位進行安全評估與施工。

此外，何元楷說，自己也跟副區長提到，因為康寧街那邊是早上大家通勤上高速公路的地方，希望新北市府能夠在交通的部分多注意，並在現場有人指揮交通，以利做交通的疏導，最終災情回報以及處理，仍要以新北市府公布資訊為主。

何元楷強調，感謝新北市政府及第一線救災人員的迅速行動，在這樣的大雨天仍堅守崗位，守護大家的安全，也提醒鄉親朋友，近期雨勢頻繁，行經山區、坡地路段務必提高警覺，安全第一。

▲▼汐止康寧街邊坡坍塌。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

▲▼汐止康寧街邊坡坍塌。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」
豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示：「最高標準應處」下午開應變會議

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

AI產業撐起成長動能　主計處：今年經濟成長率應不會低於5％

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週提停砍公教年金態度

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧赴民進黨部遞交徵召意願書

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示：「最高標準應處」下午開應變會議

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

AI產業撐起成長動能　主計處：今年經濟成長率應不會低於5％

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週提停砍公教年金態度

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧赴民進黨部遞交徵召意願書

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

「明道條款」催眾偶像入伍　陸軍儀隊魔鬼操練甩閃兵

韓國偶像「再紅也不敢閃兵」！嚴重到人生全毀　她揭真實2案例超慘代價

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

【黃子佼認了！】親口證實「與孟耿如離婚」　當庭求輕判：要給扶養費

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

更多熱門

相關新聞

雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

東北季風和台灣東方低壓雙重影響，今天(22日)大台北、基隆北海岸、宜蘭山區仍是降雨熱區，其中宜蘭降雨將比昨天更多。前氣象局長鄭明典指東邊小低壓可能發展成颱風，氣象署表示，該低壓將朝巴士海峽移動，未來有機會增強為熱帶低壓，但生成颱風機率偏低，仍待觀察。

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來

趙少康稱「3股力量」構成鄭麗文當選　沈富雄勸：要承認鄭選得好

趙少康稱「3股力量」構成鄭麗文當選　沈富雄勸：要承認鄭選得好

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

關鍵字：

豪雨汐止國民黨何元楷邊坡土石流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面