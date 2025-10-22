汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

▲汐止康寧街邊坡坍塌。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）

記者郭運興／台北報導

受到東北季風及低氣壓影響，北部豪大雨不斷，雙北也陸續傳出災情。國民黨立羅智強辦公室主任何元楷今（22日）貼出多張照片指出，汐止康寧街福德一路交叉口邊坡坍方，自己趕往現場關心，現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，目前邊坡上方共有兩戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，沒有人員受傷，提醒鄉親朋友，近期雨勢頻繁，行經山區、坡地路段務必提高警覺，安全第一。



何元楷貼出多張照片表示，請鄉親朋友注意安全，康寧街福德一路交叉口邊坡坍方。最近連日大雨不斷，今天早上出門上班的路上，接到汐止傳出災情，就馬上趕回來關心現場狀況。

何元楷表示，現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，所幸新北市府相關單位第一時間封鎖現場、疏導人車。

何元楷指出，自己趕到現場後遇到副區長，了解目前的災情，目前邊坡上方共有兩戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，所幸沒有人員受傷。

何元楷指出，副區長說，預計下午三點前會先完成暫時性處理，但由於近日天氣不穩、雨勢不斷，邊坡仍有再次坍塌的風險，目前只能先進行短期的緊急處理，後續補強工程需待天氣穩定，再由專業單位進行安全評估與施工。

此外，何元楷說，自己也跟副區長提到，因為康寧街那邊是早上大家通勤上高速公路的地方，希望新北市府能夠在交通的部分多注意，並在現場有人指揮交通，以利做交通的疏導，最終災情回報以及處理，仍要以新北市府公布資訊為主。

何元楷強調，感謝新北市政府及第一線救災人員的迅速行動，在這樣的大雨天仍堅守崗位，守護大家的安全，也提醒鄉親朋友，近期雨勢頻繁，行經山區、坡地路段務必提高警覺，安全第一。