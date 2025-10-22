豪大雨炸汐止！長青路土石坍方道路中斷　康寧街邊坡滑落樹倒　

▲汐止區伯爵山莊2期擋土牆坍塌，造成康寧街與福德一路口出現土石滑落。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

受到東北季風及低壓帶水氣的雙重影響，新北市連日降下豪大雨，汐止區長青路於今（22）日發生土石坍方，造成道路中斷，汐止伯爵山莊2期也因雨勢強勁，康寧街出現邊坡滑落，新北市政府工務局動員人力與調派機具進場勘查搶修，初步完成搶險恢復通行，市府團隊加快災後復原腳步，全力保障市民安全。

養工處說明，因近日連續出現豪大雨，汐止區長青路210巷在今日凌晨發生邊坡滑落影響通行，以致交通中斷，即刻派員前往現場處理，調度機具協助清理，目前也已完成撤離安置作業，後續市府將會同專家學者研議擋土牆及邊坡穩定方案。

▲汐止區長青路210巷因雨勢不斷，造成邊坡土石滑落，影響通行，養工處立即調派人員及機具到現場搶修。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

養工處進一步說明，汐止區伯爵山莊2期擋土牆坍塌，造成下方的康寧街與福德一路口出現土石坍方，樹木、土泥滑落至馬路，養工處及汐止區公所接獲通報後便展開搶災作業，先以混凝土塊保護坡腳、加蓋帆布，避免坍方範圍擴大，施工團隊積極搶修之下，初步恢復車輛通行。

工務局長馮兆麟表示，連日豪雨影響土石崩落或道路坍方情形，工務局及養工處第一時間啟動搶災應變機制，初步已搶通陸續恢復通行，並持續清理土石。山區道路在雨後仍可能出現落石與坍方，提醒民眾非必要避免進入，若須通行，務必提高警覺、小心慢行。