雙重系統影響「北台灣雨勢持續」　氣象署：小低壓成颱機率低

▲東北季風和低壓帶交會雙重影響下，北台灣為降雨熱區。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風和台灣東方低壓雙重影響，今天(22日)大台北、基隆北海岸、宜蘭山區仍是降雨熱區，其中宜蘭降雨將比昨天更多。前氣象局長鄭明典指東邊小低壓可能發展成颱風，氣象署表示，該低壓將朝巴士海峽移動，未來有機會增強為熱帶低壓，但生成颱風機率偏低，仍待觀察。

氣象署資深預報員李孟軒表示，今天持續受東北季風、低壓帶雙重影響，水氣偏多，氣象署持續針對新竹以北、宜蘭、花蓮發布大雨特報，大台北山區雨勢明顯，有超大豪雨。

根據氣象署統計，昨天到今天上午10點，新竹以北到宜蘭地區降雨明顯，台北、新北市位於雨帶上，北市陽明山累積雨量已達825.5毫米，宜蘭降雨明顯，部分地區累積雨量也接近500毫米。

▲東北季風和低壓帶雙重影響下帶來強風和豪雨。（圖／氣象署提供）

針對陽明山降雨量超過800毫米，李孟軒分析，主要是受到兩個系統影響，包括北邊大陸冷高壓帶來東北季風，加上東方低氣壓逆時針旋轉帶來偏北風，由於低壓位置大致在台灣東北側，與東北季風輻合區域偏北北東風，在高低壓配置下，氣壓差特別明顯，導致附近風速特別強勁，帶來豐沛水氣，遇到陽明山地形攔阻，造成長時間持續降雨，時雨量達20到30毫米，整體累積24小時雨量有機會到超大豪雨等級。

未來降雨分布上，李孟軒表示，今天降雨熱區為大台北山區、基隆北海岸、宜蘭山區，東邊低壓往南移動，風向偏東北風，降雨以迎風面宜蘭為主，平地和山區白天降雨比昨天更多，花蓮降雨也逐漸增加，今天晚上到明天清晨宜蘭山區雨量偏多，大台北、桃園仍有降雨，花蓮降雨也會持續；明天白天低壓逐漸往南遠離，台灣附近東北風帶來水氣偏多，宜蘭降雨明顯，大台北降雨比今天少，但降雨時間仍持續。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，在東北風影響下，溫度偏低，北部、東北部偏涼，白天高溫24度，中部、南部29到32度，溫差偏大，離島金門、馬祖高溫約21到22度，今晚到明晨低溫部分，北部、東北部約22度，各地22到25度，早晚偏涼。

此外，各沿海風浪偏強，氣象署清晨發布強風特報，各縣市沿海都有平均風6級、陣風8級強風，雲林以北有部分地區有平均風9級、陣風11級風力。

▲▼風浪和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

由於這幾天不少民眾收到10級陣風警報，李孟軒說明，氣象署昨天發布強風告警，主要是針對台灣沿海地區，這一波風力不僅因東北季風，還有東邊低壓影響，兩者交會影響下，沿海風力比東北季風更強勁，不亞於颱風等級，氣象署昨晚發布沿海陣風10級強風提醒，過去氣象署也曾發布災防告警，主要針對颱風強風、致災性豪雨，如果有其他特殊事件，包括這次東北季風偏強和低壓帶雙重影響下，會透過內政部系統做發布，提醒沿海風力強勁，注意安全。

前氣象局長鄭明典今表示台灣東方海面低壓系統可能變成颱風，李孟軒表示，台灣東方確實有一個低壓，移動偏往南，未來將通過巴士海峽一帶，強度有機會增強為熱帶性低氣壓，會不會進一步增強為輕度颱風可以再觀察，但機率上會低一些，未來移動路徑往巴士海峽朝南移動，明天開始是遠離台灣的過程。