Cheap點名趙少康！批國民黨最大未爆彈　感覺像綠營的側翼

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席，而力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康多次評論，遭外界議論。對此，百萬網紅Cheap表示，這幾天看趙少康的發文，覺得趙少康這個人感覺是綠營的側翼，抹紅的招式感覺是跟民進黨學的，趙少康應該好好管管嘴巴，而不是怪鄭麗文搞出什麼花樣，國民黨2026、2028順順選就會贏，現在最擔心的就是黨內自爆，目前黨內最大的未爆彈就是趙少康，國民黨需要好好仔細檢討深思。

Cheap20日於節目《庶民大頭家》表示，在726大罷免結束後就跟朋友說過，國民黨未來2026、2028怎麼選？就是把黨內大老嘴巴貼起來，結果沒有想到趙少康最近馬上就放炮了。

Cheap表示，這幾天看趙少康的發文，覺得趙少康這個人感覺是綠營的側翼，抹紅的招式感覺是跟民進黨學的，怎麼會民進黨講的話從趙少康嘴巴說出來呢？自己記得趙最早是改革派的，結果沒想到30、40年過後變成建制派。

Cheap直言，目前國民黨最該就是團結，結果趙少康說中共介選，等於丟了一把槍給民進黨，這非常不應該，還講說鄭麗文黨令沒辦法出黨中央，但黨主席沒有這麼大，立法委員平常會聽黨主席的嗎？趙少康只是在講廢話。

Cheap說，國民黨必須跟民進黨學習，民進黨在黨內初選時殺到刀刀見骨，但民進黨的優點是選後可以很快的團結，結果國民黨現在沒那麼強、很久沒有執政了，黨內初選就開始內鬥，趙少康應該好好管管自己嘴巴，而不是怪鄭麗文搞出什麼花樣。

Cheap認為，國民黨目前最大問題就是不團結，不團結搞最大的人就是趙少康，國民黨2026、2028順順選就會贏，現在最擔心的就是黨內自爆，目前黨內最大的未爆彈就是趙少康，國民黨需要好好仔細檢討深思。