「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

▲洪健益掛「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」看板。（圖／洪健益臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前因追思共諜引發爭議，有志爭取高雄市長的民進黨立委邱議瑩才嗆，「投給國民黨立委柯志恩就是支持鄭麗文」，民進黨北市議員洪健益今（24日）也在松山信義區大樓外牆貼出「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」，洪諷刺，鄭上任後明顯「親共急統」，身為台北市長的蔣萬安不敢說，尤其雙城論壇是統戰平台，更是不敢吭聲。

洪健益透過臉書宣傳自己貼出「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」海報在松山信義區的一處大樓外牆。他說．這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接。國民黨主席鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。洪健益說，從中國端出美化共諜吳石的「沈默的榮耀」；到王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

洪健益表示，在中國統戰逼近台北，身為台北市議員，不能視而不見，尤其最讓人更憂心的是，面對這些議題蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說，鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。他說，沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許。因此，在支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

國民黨台北市議員柳采葳回擊，這樣的話，投給洪健益就是投給一個「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨，他們貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快。現在民進黨議員面臨市議員初選，就開始用爛招奧步，民進黨如果真有本事，就公開說清楚啊！掛這種看板，就是民進黨式的假議題、真對立。

