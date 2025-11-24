　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

▲ 陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

朝野持續布局2026選戰，首都台北選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌日前喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（24日）表示，民眾黨在台北市只提6個人，1區只有1個，完全沒有排擠國民黨空間，反而是國民黨要想清楚，如果要超額提名，國民黨吃不到民眾黨選票的，最近常會聽到很多國民黨的說禮讓，老實說不覺得國民黨有禮讓，民眾黨就只提1個了，如果要禮讓，除非國民黨是讓兩席。

陳智菡於節目《中午來開匯》談到北市議員選戰，接下來藍白如何合作？民眾黨現在議員部分是非常謹慎、嚴謹的提名，比方說在台北市，「蔣萬安要來幫忙站台，我們當然覺得沒有問題，但真的有說一定要蔣市長？如果國民黨議員很反彈，我們還會強人所難嗎？不會的，因為我們自己就有我們自己的太陽，比方說黃國昌、甚至是柯文哲未來官司處理到一個程度，相信也會適度幫我們候選人做一些加持」。

陳智菡表示，民眾黨在台北市只提6個人，1區只有1個，完全沒有排擠到國民黨的空間，反而是國民黨自己要想清楚，如果要超額提名的話，排擠到的是國民黨自己的選票，國民黨吃不到民眾黨選票的，民眾黨支持者一定是投給每一區自己的候選人。

陳智菡直言，最近常會聽到很多國民黨的說禮讓，老實說不覺得國民黨有禮讓，民眾黨就只提1個了，除非國民黨少提1個，讓民眾黨提2個，那可能是禮讓，可是問題現在不是。

陳智菡提到，還聽到國民黨有個擬參選人稱藍白聯合提人選比民調，但why？民眾黨只提1個，民眾黨沒有必要跟國民黨比民調，如果要禮讓，除非國民黨是讓兩席。

陳智菡指出，在台北市議員的部分很清楚，新北的部分也是1區只提1個，其他各個縣市，除了在新竹有1個區有2席市議員外，民眾黨在其他自己沒有的選區裡面看看有沒有適合的人選去做布局。

談到縣市長合作，陳智菡表示，深水區當然是縣市首長，這件事情還是一個先禮後兵，上周國民黨主席鄭麗文給了一個非常好、良性的回應，簡單來說，接下來就是談哪幾個縣市可以合作，首先當然是新北，李四川民調好像是比較高、蘇巧慧也不錯，黃國昌主席看起來相對來說比較低一點，但還是再次提柯文哲之前競選時，那時侯友宜在新北市滿意度民調是五成，可是為什麼真的下去選很快黃金交叉？柯文哲一直居上風，變成國民黨希望來跟民眾黨談。

陳智菡強調，所以民眾黨還是希望大家開誠布公的先確定不管是新北、嘉義、宜蘭、新竹，哪一些縣市是有談的空間、有沒有打算做民調、民調的方式怎麼做？

陳智菡說，簡單來說先禮後兵的意思是，大家先開誠布公的把所有原則做好、跟全國報告，在開始做自己的準備，黃國昌在離開立法院之後可能開始丟出對新北的願景、丟出治理模式與想法，希望把這些政策都先端上檯面，讓人民先看清楚會帶給什麼東西，有了這些選擇再去比民調，而不是大家在未知的狀態之下去做盲盒，那是不對的。

陳智菡強調，所以各自做好各自的準備之後，然後去比民調，民調比出來後願賭服輸，就這麼簡單，前提是要開誠佈公、步伐一致，既然有了合作的意向，要怎麼合作才是關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

黃子佼發聲明與被害人全數和解　律師：爭取減刑、緩刑的訴訟策略

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

黃子佼發聲明與被害人全數和解　律師：爭取減刑、緩刑的訴訟策略

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

申敏兒、金宇彬10年真愛修成正果　「韓國國民女神」申敏兒4大魅力

恢復陸生來臺此其時矣

原訂今年備孕…曾智希求子確定卡關！　陳志強「親口證實」曝原因

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

嘉義民雄發放2000元紓困金　重陽敬老禮金也加碼至千元

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

執行署嘉義分署攜手社福　助欠稅生活困頓外籍男度難關

偶像張育成！楊恩宥單場跑出雙響砲　自由連闖兩關首度晉4強

台新新光金投信子公司完成合併　台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

政治熱門新聞

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

台日友誼double！外交部推貓咪迷因挺日水產

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

更多熱門

相關新聞

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

民眾黨除4名台北市議員爭取連任外，中正萬華、松山信義選區2026選舉將各提名1人，民眾黨主席黃國昌喊話對「4+2全壘打」100％有信心，而國民黨台北市黨部主委戴錫欽說，國民黨也會衡量各區實力「務必單獨過半」。對此，黃國昌今（24日）在民眾黨立法院黨團記者會上表示，他不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，就讓民進黨的席次變少，就可以達成了。

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報開嗆

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報開嗆

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜「只要390元」

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜「只要390元」

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

關鍵字：

藍白合2026陳智菡台北國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面