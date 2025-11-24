陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

▲ 陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

朝野持續布局2026選戰，首都台北選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌日前喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（24日）表示，民眾黨在台北市只提6個人，1區只有1個，完全沒有排擠國民黨空間，反而是國民黨要想清楚，如果要超額提名，國民黨吃不到民眾黨選票的，最近常會聽到很多國民黨的說禮讓，老實說不覺得國民黨有禮讓，民眾黨就只提1個了，如果要禮讓，除非國民黨是讓兩席。

陳智菡於節目《中午來開匯》談到北市議員選戰，接下來藍白如何合作？民眾黨現在議員部分是非常謹慎、嚴謹的提名，比方說在台北市，「蔣萬安要來幫忙站台，我們當然覺得沒有問題，但真的有說一定要蔣市長？如果國民黨議員很反彈，我們還會強人所難嗎？不會的，因為我們自己就有我們自己的太陽，比方說黃國昌、甚至是柯文哲未來官司處理到一個程度，相信也會適度幫我們候選人做一些加持」。

陳智菡表示，民眾黨在台北市只提6個人，1區只有1個，完全沒有排擠到國民黨的空間，反而是國民黨自己要想清楚，如果要超額提名的話，排擠到的是國民黨自己的選票，國民黨吃不到民眾黨選票的，民眾黨支持者一定是投給每一區自己的候選人。

陳智菡直言，最近常會聽到很多國民黨的說禮讓，老實說不覺得國民黨有禮讓，民眾黨就只提1個了，除非國民黨少提1個，讓民眾黨提2個，那可能是禮讓，可是問題現在不是。

陳智菡提到，還聽到國民黨有個擬參選人稱藍白聯合提人選比民調，但why？民眾黨只提1個，民眾黨沒有必要跟國民黨比民調，如果要禮讓，除非國民黨是讓兩席。

陳智菡指出，在台北市議員的部分很清楚，新北的部分也是1區只提1個，其他各個縣市，除了在新竹有1個區有2席市議員外，民眾黨在其他自己沒有的選區裡面看看有沒有適合的人選去做布局。

談到縣市長合作，陳智菡表示，深水區當然是縣市首長，這件事情還是一個先禮後兵，上周國民黨主席鄭麗文給了一個非常好、良性的回應，簡單來說，接下來就是談哪幾個縣市可以合作，首先當然是新北，李四川民調好像是比較高、蘇巧慧也不錯，黃國昌主席看起來相對來說比較低一點，但還是再次提柯文哲之前競選時，那時侯友宜在新北市滿意度民調是五成，可是為什麼真的下去選很快黃金交叉？柯文哲一直居上風，變成國民黨希望來跟民眾黨談。

陳智菡強調，所以民眾黨還是希望大家開誠布公的先確定不管是新北、嘉義、宜蘭、新竹，哪一些縣市是有談的空間、有沒有打算做民調、民調的方式怎麼做？

陳智菡說，簡單來說先禮後兵的意思是，大家先開誠布公的把所有原則做好、跟全國報告，在開始做自己的準備，黃國昌在離開立法院之後可能開始丟出對新北的願景、丟出治理模式與想法，希望把這些政策都先端上檯面，讓人民先看清楚會帶給什麼東西，有了這些選擇再去比民調，而不是大家在未知的狀態之下去做盲盒，那是不對的。

陳智菡強調，所以各自做好各自的準備之後，然後去比民調，民調比出來後願賭服輸，就這麼簡單，前提是要開誠佈公、步伐一致，既然有了合作的意向，要怎麼合作才是關鍵。