北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨除4名台北市議員爭取連任外，中正萬華、松山信義選區2026選舉將各提名1人，民眾黨主席黃國昌喊話對「4+2全壘打」100％有信心，而國民黨台北市黨部主委戴錫欽說，國民黨也會衡量各區實力「務必單獨過半」。對此，黃國昌今（24日）在民眾黨立法院黨團記者會上表示，他不會讓藍白合出現變數，這兩個目標要達成很簡單，讓民進黨的席次變少，就可以達成了。

對於國民黨主席鄭麗文昨到雲林與縣長張麗善、藍委張嘉郡同台，鄭表態期待張嘉郡順利接棒，民眾黨在其他縣市還有被禮讓空間？黃國昌說，在2026年地方選舉跟國民黨彼此之間的合作，民眾黨還是按照既定步伐，第一個，先談政策、價值跟願景，因此，目前雙方智庫要相互聯繫、怎麼樣能夠順利對接，針對大家所關心地方治理上應優先推動的議題，提出政策主張，看大家是否有共同努力推進的目標

黃國昌指出，第二部分，在這前提之上，現在去談有關於縣市長，可能還有一些太早，因為正常程序應該是說，兩個各自的政黨彼此相關的提名、甚至徵召作業，每個政黨有其主體性，就先進行，如果提名、徵召有重疊，就看透過怎麼樣方式，是否有可能相互的合作。

黃國昌表示，不管是張嘉郡、藍委陳玉珍（已表態參選金門縣長），他在立院也常常碰到，兩人的表現也都非常得好，在立院大家都是好同事，那只是說2026年有關於地方選舉的事情，這牽涉到政黨跟政黨的合作、以及合作機制的部分，這可能要等到路一步步往前走 ，不用那麼急，馬上跳到一些特定縣市，說是不是只有國民黨會推出候選人，民眾黨一定不會推出候選人，「我覺得還沒有必要在前面一些程序、該談的事情還沒談完之前，就直接跳到特定縣市的結論上面」。