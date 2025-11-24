　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

▲國民黨團24日舉辦「投資美國4000億美元？打破黑箱！國會報告」記者會。（圖／記者徐文彬攝）

▲藍委牛煦庭（左起）、林沛祥、馬文君出席國民黨團24日舉辦的「投資美國4000億美元？打破黑箱！國會報告」記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對英國《金融時報》日前引述知情人士說法，台灣可能投資美國4000億美元（約12兆新台幣），國民黨立法院黨團今（24日）表示，民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否閃躲不願意承認，已公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，所以三點要求：一、立即停止黑箱談判；二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告，報告內容須包括談判方針、爭議事項、可能承諾等完整呈現；三、公開所有承諾內容和影響，讓國人有權知道12兆台幣換到什麼？

國民黨團24日上午舉辦「投資美國4000億美元？ 打破黑箱！國會報告！」記者會。黨團首席副書記長林沛祥表示，民進黨對美國4000億美元承諾不是普通的貿易協商，而是足以重塑台灣10年產業結構、重創國家財政跟國安的巨額承諾，但民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否閃躲不願意承認，已公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆台幣，已構成對外協定，依法必須送立法院審查。

林沛祥強調，國民黨團支持台美合作、珍惜民主盟友關係，但堅決反對黑箱、濫權、越權承諾，未經監督就把人民的未來押給他國的危險作法，所以要求行政院、經濟部、國安會在一周內，公開向國人完整說明，如果選擇逃避，將採取更強而有力的監督作為。

藍委馬文君也指出，現階段台美貿易談判和關稅協議，有可能在近期對外公布，但國人卻看到對美談判的過程，民進黨政府全面黑箱。不管是一開始對農產品採購高達100億美元，全面開放美豬、美牛等，全都按照美國制定的規矩履行，甚至我國防預算高達5%GDP，以及全面市場開放關稅降為0%，半導體產業鏈全面搬到美國等等，如此希望換得較低關稅的做法，實在令人可笑。

馬文君還提到，現在外媒報導民進黨政府，將投資美國12兆台幣，看看周邊國家包括柬埔寨、越南、泰國、馬來西亞，或是跟我有競爭關係的日、韓，在對美談判過程當中，都是公開向民眾說明和報告，甚至運用民間力量，利用民意作為談判條件，與美談出更好結果，反觀我國對美談判，全部包裹在黑箱裡面。

藍委牛煦庭表示，4000億美金不是小數目，以台灣經濟量體、人口數和產業結構，不能與日、韓相比，恐怕所付出的代價比日、韓還高。我方到底換到什麼？相關的配套措施在哪裡？行政程序是什麼？是政府執行？還是民間引領相關投資？分別扮演什麼角色？民進黨政府不是應該提前對國人說明嗎？請民進黨用務實的角度，朝野共同討論配套措施，這是台灣人民與產業界等待超過半年的相關工作。

國民黨團提出三項要求：一、立即停止黑箱談判，「兆元級」的決策不能由少數人在密室做出決定；二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告，報告內容須包括談判方針、爭議事項、可能承諾等完整呈現；三、公開所有承諾內容和影響，國人有權知道12兆台幣換到什麼？

