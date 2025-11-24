2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委陳亭妃、林俊憲爭取黨內2026年台南市長提名，國民黨則有立委謝龍介、前立委陳以信競逐。根據《TVBS》最新民調，雖然謝龍介跟陳亭妃對決時輸了13個百分點，但與林俊憲對戰時則贏了3個百分點。對此，謝龍介今（24日）回應，很有參考價值，所以他該去補強的也會開始做打底。另謝龍介也提到，「我有訊息，（國民黨）很快就會談定（提名辦法）了」，所以應該很快就會展現出藍白合氣勢，在此之後，相信民調會改變，一個新的局面。

《TVBS》公布一份2026台南市長選戰民調，顯示若民進黨推派陳亭妃參選，與謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，與今年9月的調查相較，回升6個百分點，謝龍介支持度為 34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由5個百分點增加至13個百分點；如果民進黨派林俊憲來對戰謝龍介，謝龍介支持度較今年2月略減3個百分點至41%，林俊憲支持度則增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外有21%未決定。

對此，謝龍介24日下午表示，T台民調是長期在做，很有參考價值。林俊憲跟陳亭妃打民進黨初選至今已經1年10個月，各自都花了上億經費，「我們當然沒有那種資源」，因為對方認為台南市初選贏了就當選市長，所以把所有資源用下去，但他知道台南鄉親想要改變，不過這份民調也有很多參考數據有一些變化，所以他該去補強的也會開始做打底。

由於民調提到，民眾黨認同者有59%支持謝龍介，較9月的調查下滑11個百分點，但仍高於支持陳亭妃的29%，媒體詢問謝龍介，你說要補強的地方，是否在於小草支持度？謝龍介說，這塊要尊重，兩個黨中央都還沒談到這裡，「我有訊息，很快就會談定了，很快來提名以後，尤其我跟他們（民眾黨）幾位候選人、地方黨部都有接觸」，且過去都有合作過，所以應該很快就會展現出藍白合氣勢，在此之後，相信民調會改變，一個新的局面。

《ETtoday新聞雲》進一步詢問謝龍介上述「很快就談定」的意思，謝回應，是指國民黨很快就會有提名辦法出來。