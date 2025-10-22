　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

記者陳家祥／台北報導

台中市梧棲一處養豬場的死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，引發社會討論，農業部緊啟動應變作為，撲殺195頭豬隻並啟動回溯調查，且自22日起全國豬隻禁運禁宰5天。行政院長卓榮泰今下午2點30分將召集主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，嚴陣應對此次的防疫破口。

總統賴清德稍早也表示，防疫視同作戰，政府應嚴陣以待、積極因應，為了防範疫情擴散，已經設立管制區，啟動緊急防疫應變作為，並由農業部次長杜文珍進駐台中成立前進應變所，同時展開豬肉產銷調節，確保市場供應及食品安全。他也提醒，非洲豬瘟「不是人畜共通傳染病」，國人不必恐慌。

▲▼針對花蓮立委傅崑萁連日就光復鄉水災就謮問題與中央槓上，行政院長卓榮泰14日赴立院接受施政總質詢時表示，中央拼命救災而傅崑萁卻只會把責任往上推，只是在為自己做垂直避難。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰下午緊急召開「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，嚴陣應對此次防疫破口。（圖／記者湯興漢攝）

2018年8月中國爆發非洲豬瘟，快速蔓延至周邊國家，時任行政院長蘇貞昌下令全力防堵、將疫病阻絕於境外，直到2024年，WOAH正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，並在2025年5月將台灣正式認定為豬瘟非疫國。

農業部今宣布，接獲台中通報疑似非洲豬瘟案例，台中梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，目前仍在進行病毒株分離進行最後確認。農業部也宣布，22日中午12點起，全國豬隻禁運禁宰5天，後續也將視狀況延長，並同步進行產銷調節，釋出冷藏、冷凍豬肉，穩定豬肉供應。

行政院發言人李慧芝今日表示，農業部在昨晚檢驗結果出爐後，即向行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及秘書長張惇涵回報檢驗結果及初步評估。卓院長指示農業部立即召開應變會議，確認後續處置方式；後續部長陳駿季立刻在昨深夜再次向行政院回報會議初步結論。

李慧芝說，卓院長當即進一步指示農業部於隔天一早召開專家會議，更嚴謹檢視相關佐證及應變措施，必須在今日上午將最新進度公開向國人報告說明。卓院長也做出4點裁示：第一，落實疫調工作，確認病因並全面檢討來源；第二，穩定市場供應，以調節冷凍肉品釋出 ，並優先供應校園營養午餐；第三，在台中設置前進應變所，用最高標準應處；第四，即時向國人說明最新情形，並提供正確資訊，讓國人安心。

▲▼市場，採買，肉，豬肉，肉攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲非洲豬瘟疑現蹤台灣。（示意圖／記者周宸亘攝）

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒？　製作單位發聲
快訊／豬瘟衝擊營養午餐！　縣府急改菜單
快訊／鄭麗文首波人事出爐　李乾龍回鍋接副主席、秘書長
一票人力挺坤達！不捨喊：會等他回來　留言2派戰翻
剛開園就虐兒！　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰
快訊／非洲豬瘟入侵　賴清德發聲了
驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

相關新聞

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

台中爆非洲豬瘟！雲林縣府急成立預防小組

台中市梧棲區一處養豬場檢測出非洲豬瘟病例，造成117頭豬隻死亡，今凌晨除在場內預防性撲殺剩餘的195頭豬隻，農業部也緊急宣布自今(22日)中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天，並禁止使用廚餘養豬。對此，雲林縣府也成立預防小組，並在全縣豬場進行抽查，以全面防堵非洲豬瘟。

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

台中爆非洲豬瘟　黃捷喊話中央地方團結

台中爆非洲豬瘟　黃捷喊話中央地方團結

非洲豬瘟卓榮泰豬瘟應變中心會議

