　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

▲▼內政部役政司司長沈哲芳。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部役政司長沈哲芳22日到立法院內政委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

涉閃兵的藝人過半找集團偽造血壓病例，引發社會關注。內政部役政司長沈哲芳今（22日）表示，正在檢討193個役男體位區分標準項目，血壓部分是重中之重，現在要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，技術上規定是一定要住院檢查；另外也會加嚴BMI標準，大致定案15至45以內都要服役，而以前扁平足168度就免役，只是不適合當常備兵，但可以當替代役。

內政部長劉世芳等官員今天上午到立法院內政委員會，就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報。對於一早受訪提到未來兵役體檢會與健保做雙方勾稽來確定是否免役，劉世芳在答詢民進黨立委黃捷時進一步指出，例如平常血壓正常，但為什麼徵兵檢查前血壓突竄高，所以國防部提出一個想法，就是若有這類狀況，提出複檢時可能要求住院，要看是否有刻意吃藥等狀況。

劉世芳說，「然後把它（血壓）降成原來的值，還有屬於健保卡裡就醫紀錄，這樣才是真正就醫證明」，這些啟動程序時，還要跟醫檢單位，也就是衛福部做詳細說明、溝通，所以如果這套系統可以完成，就是防範體位標準或體檢過程的漏洞。

國民黨立委羅廷瑋追問，除高血壓外，還有無發現偽造體位的模式？劉世芳回應，檢舉來的還包括僵直性脊椎炎、精神疾病及氣胸，「高血壓相當多起」。

有關BMI方面，沈哲芳表示，在檢查上若蓄意增重，是否涉及逃兵會跟檢調研議，所以這次在體位區位標準做大幅度提升，如果達免役，要BMI 45以上，意思是要增重來免役幾乎不可能。

另沈哲芳也說，血壓部分是重中之重，現在要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，技術上要住院檢查、量血壓，以往是需要才住院，現在規定是一定要住院檢查，不管是標準制定或檢查制度都充分訂定。

內政委員會議結束後，媒體詢問BMI過輕方面問題。沈哲芳指出，過輕部分也有適度有加嚴，15至45以內都要，這部分要進一步討論，目前是在第三次研議，但基本上會大致定案，只是還要做更進一步協商，包括找醫協會。

至於除BMI、血壓外，還有其他調整？沈哲芳表示，扁平足也會，以前扁平足168度就免役，只是不適合當常備兵，但可以當替代役，所以這193項目（指役男體位區分標準項目）整體會檢討。

媒體也詢問，僵直性脊椎炎部分，是否有其他藝人用這名義閃兵？這類人會成為下步追查目標？劉世芳說，現在一律在追查過程中，這些名詞要由衛福部判定，可以經過健保制度調整，適合服正常兵役或替代役，「我們會做這方面調整」，所以要朝專業判斷部分，這部分如果是高血壓可能要叫他住院兩三天以後，看是不是有下降 。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示：「最高標準應處」下午開應變會議

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

AI產業撐起成長動能　主計處：今年經濟成長率應不會低於5％

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週提停砍公教年金態度

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧赴民進黨部遞交徵召意願書

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示：「最高標準應處」下午開應變會議

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

國民黨推「年改改回去」　綠籲藍白勿開倒車：掏空國庫還釀世代不公

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

AI產業撐起成長動能　主計處：今年經濟成長率應不會低於5％

汐止康寧街邊坡坍方！　他曝現場照：目前兩戶居民都已撤離

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週提停砍公教年金態度

首位報名！參選2026新北市長　蘇巧慧赴民進黨部遞交徵召意願書

喊話鄭麗文成立「南台灣勝選小組」　邱毅點3原因：高雄勝算最大

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

男神轉戰跑外送！　超狂年收入曝光...喊話粉絲：給我五星好評

五桐號跨界聯名Care Bears　6款周邊、焙茶新品一次看

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

【殯儀館前玩命】4工人9樓高鷹架作業　「零防護」驚險畫面曝

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

更多熱門

相關新聞

閃兵偽造高血壓「痛苦過程曝光」！醫嘆：恐回不來

閃兵偽造高血壓「痛苦過程曝光」！醫嘆：恐回不來

台灣男星再爆出閃兵醜聞，第三波名單中的Energy坤達已認罪，當年花了20至30萬偽造高血壓病歷取得免役。對此，醫師姜冠宇透露，要一個正常年輕人突然血壓衝到180mmHg以上，會經歷難以忍受的頭痛、視力模糊狀況，「腦血管和眼動脈可能都快要爆了！」

小杰全黑文：我深感悔意及歉意！

小杰全黑文：我深感悔意及歉意！

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

關鍵字：

閃兵內政部劉世芳役男體位高血壓BMI扁平足僵直性脊椎炎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

安心亞親揭和阿Ken真實關係

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面