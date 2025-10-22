曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

▲內政部役政司長沈哲芳22日到立法院內政委員會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

涉閃兵的藝人過半找集團偽造血壓病例，引發社會關注。內政部役政司長沈哲芳今（22日）表示，正在檢討193個役男體位區分標準項目，血壓部分是重中之重，現在要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，技術上規定是一定要住院檢查；另外也會加嚴BMI標準，大致定案15至45以內都要服役，而以前扁平足168度就免役，只是不適合當常備兵，但可以當替代役。

內政部長劉世芳等官員今天上午到立法院內政委員會，就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報。對於一早受訪提到未來兵役體檢會與健保做雙方勾稽來確定是否免役，劉世芳在答詢民進黨立委黃捷時進一步指出，例如平常血壓正常，但為什麼徵兵檢查前血壓突竄高，所以國防部提出一個想法，就是若有這類狀況，提出複檢時可能要求住院，要看是否有刻意吃藥等狀況。

劉世芳說，「然後把它（血壓）降成原來的值，還有屬於健保卡裡就醫紀錄，這樣才是真正就醫證明」，這些啟動程序時，還要跟醫檢單位，也就是衛福部做詳細說明、溝通，所以如果這套系統可以完成，就是防範體位標準或體檢過程的漏洞。

國民黨立委羅廷瑋追問，除高血壓外，還有無發現偽造體位的模式？劉世芳回應，檢舉來的還包括僵直性脊椎炎、精神疾病及氣胸，「高血壓相當多起」。

有關BMI方面，沈哲芳表示，在檢查上若蓄意增重，是否涉及逃兵會跟檢調研議，所以這次在體位區位標準做大幅度提升，如果達免役，要BMI 45以上，意思是要增重來免役幾乎不可能。

另沈哲芳也說，血壓部分是重中之重，現在要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，技術上要住院檢查、量血壓，以往是需要才住院，現在規定是一定要住院檢查，不管是標準制定或檢查制度都充分訂定。

內政委員會議結束後，媒體詢問BMI過輕方面問題。沈哲芳指出，過輕部分也有適度有加嚴，15至45以內都要，這部分要進一步討論，目前是在第三次研議，但基本上會大致定案，只是還要做更進一步協商，包括找醫協會。

至於除BMI、血壓外，還有其他調整？沈哲芳表示，扁平足也會，以前扁平足168度就免役，只是不適合當常備兵，但可以當替代役，所以這193項目（指役男體位區分標準項目）整體會檢討。

媒體也詢問，僵直性脊椎炎部分，是否有其他藝人用這名義閃兵？這類人會成為下步追查目標？劉世芳說，現在一律在追查過程中，這些名詞要由衛福部判定，可以經過健保制度調整，適合服正常兵役或替代役，「我們會做這方面調整」，所以要朝專業判斷部分，這部分如果是高血壓可能要叫他住院兩三天以後，看是不是有下降 。