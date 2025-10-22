國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

▲國台辦發言人FB帳號。（圖／翻攝FB）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦近期加強對台宣傳工作，目前已經進駐臉書（Facebook）開設粉絲專頁，並在昨（21）日下午首發內容。發言人朱鳳蓮表示，此舉是幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。

上週，大陸國台辦宣布，為加強涉台議題與政策說明，自本月起，國台辦新聞發佈會（記者會）將由原先的「每月兩次」改為「每周一次」。此舉被外界視為北京在兩岸議題上強化引導與即時回應，提高政策透明度的重要訊號。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於今（22）日的例行記者會上再宣布，為了加強對台新聞發布工作，國台辦在臉書平台開設「國務院台辦發言人」帳號，並於10月21日首發內容。

朱鳳蓮說，該帳號和今日頭條、微博的「國台辦發布」帳號、「國務院台辦」微信公眾號以及影音號一道，「及時向兩岸同胞發布對台工作的重要的信息，包括闡釋中央對台方針政策，展示祖國大陸發展進步，和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識」。

朱鳳蓮最後表示，「歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展，推進祖國統一加油鼓勁」。

根據《東森新媒體ETtoday》搜尋，「國務院台辦發言人」臉書帳號建立於10月17日，目前追蹤者已經突破50人，帳號簡介為：「跟著我們了解國台辦，了解對台工作」，並附上國台辦官網連結。由於是以發言人名義開的帳號，臉書大頭貼也是國台辦例行記者會的場地背景。

值得注意的是，不同於其他平台，「國務院台辦發言人」在臉書的帳號名稱與第一篇發文，都使用繁體中文，針對台灣民眾進行宣傳與推廣的意味明顯。該帳號首篇發文僅為一張圖片，寫著「Facebook賬號上線啦！」，並配有QRcode提供掃碼關注。

▼國台辦發言人帳號首文。（圖／翻攝FB）