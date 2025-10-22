邱垂正重申平等對話　國台辦：實為兩岸協商製造障礙

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

陸委會主委邱垂正昨（21）日於一場活動上重申政府兩岸政策「四個不變」，其中包括在平等互利基礎上與大陸對話交流。大陸國台辦表示，這是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是在為兩岸對話協商製造障礙。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會昨日舉行，邱垂正下午出席時表示，政府兩岸政策維持捍衛主權決心不變、維護兩岸和平穩定現狀不變、守護民主自由方式決心不變、在平等互利基礎上與大陸對話交流的承諾不變。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會上表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。

朱鳳蓮續稱，「其（指陸委會）出於謀『獨』本性，搭台子、拉人頭，舉辦所謂『國際研討會』，無非是要勾連外部勢力炒作所謂『大陸威脅』，鼓噪『民主對抗威權』虛假敘事，企圖蠱惑島內（指台灣）民眾、誤導國際輿論」。

「這樣的鬧劇了無新意，純屬是自娛自樂」，朱鳳蓮批評，陸委會所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是在為兩岸對話協商製造障礙，注定不會得逞。

另一方面，海基會董事長吳豊山日前表示，兩岸休戚與共，呼籲海協會要「耐心說服您們的高層」，重啟兩會對話機制。

對此，朱鳳蓮強調，1992年，經兩岸雙方授權，海協會與海基會通過香港會談及其後的函電往來，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的「九二共識」。正是在「九二共識」的基礎上，兩岸開啟了協商談判。

她說，2008年至2016年，兩會在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成諸多共識，為增進兩岸經濟民生福祉、推動兩岸關係和平發展發揮了重要作用。

朱鳳蓮表示，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎和台海和平穩定的定海神針，是海協會與海基會授權協商的前提。她說，2016年5月以來，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，海協會與海基會對話溝通機制處於停擺狀態。民進黨當局想要重啟兩會對話溝通機制，就必須承認「九二共識」。

▼陸委會主委邱垂正昨出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（圖／記者陳冠宇攝）