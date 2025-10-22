「心戰大隊」外圍企業遭點名　國台辦：充當台獨「爪牙」必遭嚴懲

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

廈門公安局日前對台灣「心戰大隊」人員公開發布懸賞通告，遭陸委會批評是長臂管轄。大陸國台辦回應稱，此舉是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的「正義之舉」，並稱充當台獨的「爪牙和工具」，必遭依法嚴懲。

廈門公安局日前對台灣「心戰大隊」18名核心人員公開發布懸賞通告，大陸央視旗下《日月譚天》還聲稱有5家企業是心戰大隊的外圍企業。陸委會副主委兼發言人梁文傑日前回應，大陸通過「濫捕、濫訴恐嚇台灣民眾」，「形塑長臂管轄假象」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日於例行記者會上批評，民進黨當局操縱「心戰大隊」抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家，事實清楚、證據確鑿。

朱鳳蓮稱，大陸公安機關對台灣軍方心理作戰大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

「台灣是中國的一部分」，朱鳳蓮強調，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。她說，希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。

對於「日月譚天」點名5家台企為「心戰大隊」外圍支持企業，陸委會批評「大陸妄圖以懲獨惡法威嚇台灣企業」，實施法律戰與心理戰。

朱鳳蓮對此稱，有關部門依法打擊民進黨當局、「台獨」分裂勢力網路謀「獨」活動，是維護國家安全和人民、企業正當合法權益的正義必要之舉。她稱，法網恢恢，疏而不漏，充當「台獨」分裂勢力的爪牙和工具，必遭依法嚴懲。

▲▼中共官媒點名5家企業為「心戰大隊」提供支援（上圖／翻攝微博）； 廈門公安局稱掌握我軍方「心戰大隊」（下圖／翻攝福建省廈門市公安局）。