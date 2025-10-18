　
大陸 大陸焦點 特派現場

聯合國80週年研討會聚焦「台灣問題」 陸學者重申戰後秩序與一中原則

▲▼ ▲▼ 聯合國八十週年大會在武漢舉行，談台灣地位、大陸國台辦主任趙世通 （圖／記者任以芳攝）

▲湖北武漢大學黨委書記朱孔軍 （圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

聯合國成立80週年之際，以「世界秩序、國際法與多邊主義的未來」為主題的國際學術研討會，今（18）日於武漢登場，一開場明確否定「台灣地位未定論」、「台灣自決」等論點，第2758號決議作為依據。武漢大學黨委書記朱孔軍開場致辭也指出，戰後秩序的根基由《開羅宣言》和《波茨坦公告》奠定，聯合國大會第2758號決議是確認「一中原則」

「聯合國成立80週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」今（18日）在湖北武漢東湖賓館國際會議中心舉行，由武漢大學和埃及本哈大學主辦、國際法治研究院承辦的聯合國成立80週年國際學術研討會。

今日出席依序發言嘉賓武漢大學黨委書記朱孔軍、大陸國台辦副主任趙世通、聯合國前秘書長米格爾•塞爾帕•蘇亞雷斯（Miguel de Serpa Soares）、亞法律協商組織秘書長、聯合國國際法委員會前委員黃惠康，以及百名中外學者，聚焦討論《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《聯合國憲章》，以及聯大 2758號決議與戰後國際秩序等國際熱點議題。

紀念聯合國成立80周年之際，朱孔軍首先致辭並回顧戰後國際秩序的形成與「台灣問題」的法理根基。他指出，80年前戰火未熄之際，聯合國應運而生，作為全球最具普遍性的國際組織，承載著人類對戰爭創傷的深刻反思，也寄託著對持久和平的殷切期盼。

朱孔軍強調，聯合國憲章不僅是一份人類共同的庄重宣言，更是一系列奠定戰後國際秩序基石的重要國際法文件的延續。《開羅宣言》明確指出，日本所竊取的中國領土，包括東北四省、台灣及澎湖列島等，法理上確認中國對台灣及相關島嶼的主權。《波茨坦公告》進一步重申了《開羅宣言》的條款必須得到實施，將這一主權轉化為國際共識，固化了這些具有里程碑意義的法律文件。

朱孔軍特別提到，「1971年聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的一切權力，承認其政府代表為中國在聯合國及相關組織的唯一合法代表，徹底解決中國在聯合國的代表權問題，從法理與實踐層面再次確認了一個中國原則。

朱孔軍指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」經過80年的國際風雲變幻，部分勢力仍試圖挑戰《開羅宣言》和《波茨坦公告》所確立的戰後秩序，破壞聯合國大會第2758號決議形成的國際準則。在紀念聯合國成立80周年的關口上，重申法理、堅守正義，已不僅是追憶歷史，更是對全球和平核心準則的捍衛。

▼ 「聯合國成立80週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」今（18日）在湖北武漢東湖賓館國際會議中心舉行 （圖／記者任以芳攝）

▲▼ 「聯合國成立 80 週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」國際學術研討會今（18日）在武漢舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ ▲▼ 聯合國八十週年大會在武漢舉行，談台灣地位、大陸國台辦主任趙世通 （圖／記者任以芳攝）

