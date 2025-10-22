禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦：民進黨打壓將受到反對唾棄

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸方面之前宣布「紀念台灣光復80週年大會」將於10月25日前後舉行，陸委會也表態「禁止」公職人員參加大陸慶祝台灣光復80週年紀念活動，包括學校教職人員、各政黨法人、人民團體或有關人士遵守規範，切勿參加由大陸主導和呼應大陸主張的活動。對此，大陸國台辦今（22日）指出，台灣光復是抗戰勝利是兩岸同胞的共同記憶與榮耀，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，恐嚇打壓台灣同胞參與相關的紀念活動，將受到台灣民眾的反對和唾棄。

朱鳳蓮首先表示，今年是台灣光復80週年，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是兩岸同胞的共同記憶，共同榮耀。

朱鳳蓮又指出，今年以來，兩岸同胞和各界有識之士秉持民族大義和正確史觀，在兩岸多地舉辦了一系列紀念抗戰勝利和台灣光復的活動。「台灣同胞積極參與與大陸同胞共同銘記歷史以及先烈共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。

朱鳳蓮強調，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，歪曲否認抗戰事實和抗戰勝利成果，恐嚇打壓台灣同胞參與相關的紀念活動，所作所為完全喪失民族立場，已經並將更加遭到台灣民眾的反對和唾棄。」

談及是否會邀請台灣嘉賓出席？朱鳳蓮表示，舉行紀念台灣光復80週年大會，是為了團結包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女，共同銘記抗戰歷史，緬懷抗日先烈，捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

最後，她表示，「紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。」