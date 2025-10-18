聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　趙世通：是一中原則鐵規矩

▲「聯合國成立80週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」今（18日）在武漢舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

聯合國成立80週年之際，以「世界秩序、國際法與多邊主義的未來」為主題的國際學術研討會，今（18）日於武漢登場。大陸國台辦副主任趙世通出席開幕式並致詞，以聯大第2758號決議來闡述陸方對「台灣問題」的立場。他強調，聯大第2758號決議是確認一中原則的「鐵規矩」，徹底杜絕製造「兩個中國」或「一中一台」，也否定「台灣地位未定論」，任何「這種妄圖動搖二戰後國際秩序法理根基的倒行逆施，註定會以失敗告終。」

「聯合國成立80週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」今（18日）在湖北武漢東湖賓館國際會議中心舉行，由武漢大學和埃及本哈大學主辦、國際法治研究院承辦的聯合國成立80週年國際學術研討會。今日出席依序發言嘉賓武漢大學黨委書記朱孔軍、大陸國台辦副主任趙世通、聯合國前秘書長米格爾•塞爾帕•蘇亞雷斯（Miguel de Serpa Soares）、亞法律協商組織秘書長、聯合國國際法委員會前委員黃惠康，以及百名中外學者，聚焦討論《開羅宣言》、《波茨坦公告》到《聯合國憲章》，以及聯大 2758號決議與戰後國際秩序等國際熱點議題。

趙世通致辭時首先指出，今年同時是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」與「台灣光復80週年」，在這一承前啟後的重要節點，探討聯合國成立及其對戰後國際秩序的影響，具有深刻現實意義。他表示，聯合國作為二戰後國際秩序的重要基石，「一個中國原則」是國際關係的基本準則與國際社會的普遍共識。從《開羅宣言》到《波茨坦公告》，國際法文件均明確確認中國對台灣的主權，「這一歷史和法理事實不容置疑」。

▲大陸國台辦主任趙世通 。（圖／記者任以芳攝）

趙世通也提出三點看法。第一，聯合國是二戰後國際秩序的重要基石，一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識。台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，日本發動侵略中國的甲午戰爭，於1895年竊取了台灣及澎湖列島。1943年《開羅宣言》，1945年《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件，都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑。

趙世通說，「中國作為第二次世界大戰的亞洲主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利作出重大貢獻。」二戰勝利後，台灣光復回歸中國，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，以聯合國為核心的國際體系是二戰勝利成果的集中體現，奠定了戰後國際秩序的基石。

趙世通指出，以聯合國為核心的國際體系是二戰成果的集中體現，奠定了戰後國際秩序的基礎。中國作為聯合國共同發起國與創始會員國，是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家。80年來，聯合國以多邊主義原則維護主權平等、不干涉內政、善意履約等國際法基本規範，為世界和平與共同發展作出貢獻。

趙世通在致詞中進一步指出，第二，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定「恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利」，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表。這一決議的通過，是世界上一切愛好和平、主持正義國家的共同努力成果，開啟了中國與聯合國合作的新篇章，對中國及世界都具有重大而深遠的意義。

趙世通強調，2758號決議從政治上、法律上與程序上「乾淨徹底地」解決了包括台灣在內的全中國在聯合國的代表權問題，其合法性、有效性與權威性「不容挑戰」。「台灣民進黨當局近年來勾連外部勢力，鼓噪『決議與台灣無關』的錯誤言論，炒作所謂『台灣地位未定論』，試圖混淆國際視聽。」

他指出，事實上，第2758號決議的產生過程嚴格遵循「一個中國原則」，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，明確否定了所謂「台灣地位未定」及「台灣自決」等錯謬提案，充分證明「台灣問題屬於中國內政」。這也反映出，堅持一個中國原則「是人心所向、大勢所趨」。

趙世通進一步表示，聯大第2758號決議「是一份活的文件」，既鄭重確認了一個中國原則的「鐵規矩」，也是維護當前國際秩序的「硬道理」。任何企圖篡改歷史事實、歪曲或挑戰第2758號決議的行徑，不僅威脅中國的主權與領土完整，也是在挑戰聯合國權威、踐踏主權平等與不干涉內政等國際法基本原則。「這種妄圖動搖二戰後國際秩序法理根基的倒行逆施，註定會以失敗告終。」

趙世通又說，第三，支持中國統一是國際社會維護戰後秩序的應有之義。維護國家統一與領土完整、反對分裂與外來干涉，是每個主權國家的神聖權利。他強調，大陸堅定捍衛「一個中國原則」，堅決反對「台獨分裂」與「外部干預」，這不僅是維護國家核心利益的必然要求，更是維護戰後國際秩序的重要使命。

趙世通強調，「解決台灣問題、實現國家完全統一」是十四億多中國人民及全球華人共同的歷史夙願。中國的統一不會損害任何國家的正當利益，反而將「帶來更多合作機遇，為亞太地區與世界繁榮穩定注入正能量」。

他呼籲，希望國際社會充分認清台灣問題實質，恪守一個中國原則，站在歷史正確一邊，站在公理正義一邊，充分理解積極支持中國政府中國人民反對台獨分裂，早日完成國家統一的正義事業。「我們堅信無論台灣形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」