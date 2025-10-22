川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍：台美關係穩定、密切注意中國動作

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普、中國國家主席習近平預計月底在南韓舉辦的亞太經合會（APEC）會晤，川普更預告，可能會把台灣納入川習會談判的議題。對此，外交部長林佳龍今（22日）強調，台美關係非常穩定，我方會密切注意中國可能的動作，並和美方保持密切溝通。

立法院外交及國防委員會今（22日）邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，並請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席並備質詢。

美國總統川普預計在月底的APEC上與中國國家主席習近平會晤，川普更預告將把台灣納入川習會談判的議題。

對此，林佳龍表示，台美關係非常穩定，且建立在台灣關係法和六項保證的基礎上。在參加APEC部分，「我們也是APEC的會員」，會尋求不管是雙邊還是多邊關係，積極和參與國家交流合作。

針對涉及台灣的議題，林佳龍強調，台美間除了關係緊密外，我方也密切注意中國可能的動作，並和美方保持密切溝通。

此外，媒體也關心，那現在覺得內部的溝通如何？林佳龍說，政府是整體的，尤其外交是代表，不管朝野或跨黨派全民的利益，所以不管在政策的制定還有推動上，都是密切合作，「我們都是台灣隊」。