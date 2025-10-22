終結俄烏戰爭　傳歐洲與烏克蘭聯手制定12點和平方案

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

歐洲多國目前正與烏克蘭合作，擬定一份12點和平提案，目的是促使俄羅斯同意以當前戰線為基礎停火。該提案的執行與監督將由美國總統川普領導下的和平委員會負責。

路透社引述彭博報導，俄羅斯政府長期堅持要求烏克蘭在達成任何停火前，需割讓更多領土作為前提。對此，歐洲領袖本周呼籲華府採取堅定立場，要求俄羅斯立即停火，並將現有前線作為未來談判的基礎。

彭博取得的提案草案顯示，一旦雙方達成停火協議並承諾不再推進戰線，相關安排將包含被強制轉移的烏克蘭兒童須返國、雙方進行戰俘交換、烏克蘭將獲得安全保障與重建資金，以及取得快速加入歐盟的機會。

提案還包括，烏俄雙方未來將針對被佔領地區的治理展開談判，但歐洲與烏克蘭堅持不會在法律層面承認任何遭占領土地為俄羅斯領土。

在對俄制裁方面，報導指出西方國家同意逐步解除對莫斯科的限制，但前提是俄方需同意撥款支持烏克蘭的戰後重建；而目前遭凍結的約3000億美元俄羅斯央行資產，也僅會在莫斯科履行重建義務後才予以歸還。若俄羅斯再次發動攻擊，所有制裁將重新生效。

針對彭博的報導內容，路透社表示目前尚無法獨立查證其真實性，歐盟方面亦尚未對置評請求作出回應。