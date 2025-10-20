　
國際

才被川普飆罵！　澤倫斯基：若受邀將參加美俄峰會

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲澤倫斯基表示，若有受邀將會出席美俄峰會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤期間，據傳強硬要求澤倫斯基接受俄羅斯總統普丁提出的終戰條件，甚至出現川普咆哮、丟地圖等場面。法新社報導，澤倫斯基表示，他若受邀參加在匈牙利布達佩斯舉辦的美俄峰會，將會參加出席。

澤倫斯基向媒體做出上述發言，相關內容於20日發布。他稱，「如果我受邀去布達佩斯，且是以三方會面的形式，或者以所謂的『穿梭外交』方式，也就是川普總統與普丁會面，同時也和我會面，那麼無論是哪種形式，我們都會同意」。

根據先前報導，在川普與澤倫斯基17日會晤期間，川普語氣激烈且多次大聲咒罵，還將標示烏克蘭前線位置的地圖丟到地上，要求澤倫斯基讓出整個烏東頓巴斯地區給俄羅斯，即使目前俄軍尚未完全控制該地、軍事進展也相當有限。川普還警告，「烏克蘭正在輸掉這場戰爭，只要普丁願意，他就能毀了你」。

歐洲外交官指出，川普當時用了相當多篇幅對澤倫斯基說教，態度強硬。儘管川普最後對凍結既有前線、達成停火的構想表達認可，但整場會談氣氛緊繃，充分展現川普立場的反覆，以及對普丁要求的容忍度。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，川普正努力促成俄烏和平協議，終結這場持續3年半的戰爭。川普和普丁表示，接下來可能會在匈牙利首都布達佩斯會晤。

►川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者
加熱菸一天就下架　衛福部「沒看包裝」僅審查健康風險

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

羅浮宮《蒙娜麗莎》百年前也曾遭竊！　竊賊高喊「為祖國而偷」

被裸吊狂鞭！哈瑪斯嗆「在你面前性侵你媽媽」　煉獄酷刑曝光

美特勤局發現「可疑高台」能直視川普下機　FBI介入調查

人生最愛的「商業書」　比爾蓋茲：巴菲特借我的那本

川普高爾夫密會內幕曝！韓財閥受邀「並無同場打球」　提對美投資

安德魯王子放棄頭銜！作家：英王室大清洗「下個目標哈利梅根」

18歲足球員遭撕票！出國試訓是詐騙　「家人籌不出贖金」魂斷異鄉

南韓豬仔受騙有去無回　曝柬埔寨詐騙園區內幕！今解剖慘死男大生

防止萬聖節期間黑貓受虐！　西班牙城市暫停領養

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　住一晚2500有找

年化分配率破5%！00985B首次季配0.048元　11／5除息

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

雙喜臨門！曾莞婷才奪金鐘「新節目也有喜訊」　開心發聲：連媽媽也羨慕

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

