才被川普飆罵！　澤倫斯基：若受邀將參加美俄峰會

▲澤倫斯基表示，若有受邀將會出席美俄峰會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤期間，據傳強硬要求澤倫斯基接受俄羅斯總統普丁提出的終戰條件，甚至出現川普咆哮、丟地圖等場面。法新社報導，澤倫斯基表示，他若受邀參加在匈牙利布達佩斯舉辦的美俄峰會，將會參加出席。

澤倫斯基向媒體做出上述發言，相關內容於20日發布。他稱，「如果我受邀去布達佩斯，且是以三方會面的形式，或者以所謂的『穿梭外交』方式，也就是川普總統與普丁會面，同時也和我會面，那麼無論是哪種形式，我們都會同意」。

根據先前報導，在川普與澤倫斯基17日會晤期間，川普語氣激烈且多次大聲咒罵，還將標示烏克蘭前線位置的地圖丟到地上，要求澤倫斯基讓出整個烏東頓巴斯地區給俄羅斯，即使目前俄軍尚未完全控制該地、軍事進展也相當有限。川普還警告，「烏克蘭正在輸掉這場戰爭，只要普丁願意，他就能毀了你」。

歐洲外交官指出，川普當時用了相當多篇幅對澤倫斯基說教，態度強硬。儘管川普最後對凍結既有前線、達成停火的構想表達認可，但整場會談氣氛緊繃，充分展現川普立場的反覆，以及對普丁要求的容忍度。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，川普正努力促成俄烏和平協議，終結這場持續3年半的戰爭。川普和普丁表示，接下來可能會在匈牙利首都布達佩斯會晤。