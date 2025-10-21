雙普會有變數？　CNN爆料：「美俄外長會議」緊急喊卡

▲川普與普丁原定將在匈牙利布達佩斯再次會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統川普與俄羅斯總統普丁迅速舉行第2度峰會的希望可能受阻。一名白宮官員透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）原定下周登場的會談已被擱置。

川普16日在真相社群（Truth Social）發文透露，他與普丁通話後均同意「下周將由我們的高層級顧問舉行會議」，並指出「美國初次會議將由國務卿盧比歐主導，與其他指定人員一同參與」。

該名白宮官員卻表示，這場美俄外長會談已被暫緩。目前尚不清楚確切原因，但盧比歐與拉夫羅夫對於烏克蘭戰爭的結束方式存在根本分歧。儘管2人20日曾通話討論結束衝突的「下一個步驟」，華府評估後仍認為莫斯科保持強硬立場，未做出足夠讓步。

該名白宮官員認為，如果按照目前情況來看，盧比歐不太可能建議下周繼續推動川普與普丁的峰會，但他與拉夫羅夫可能於本周再度通話。

目前仍不清楚，美俄外長會議暫緩，是否影響預計在匈牙利布達佩斯登場的「雙普會」。川普與普丁上次在阿拉斯加舉行近3小時會談，距今已超過2個月。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）回應CNN報導時說，「川普總統一直致力尋求和平外交解決方案，結束這場毫無意義的戰爭並停止殺戮。」