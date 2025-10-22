　
地方 地方焦點

桃園大園尖山考古展示4週年　10/25~26館慶活動登場

▲大園尖山考古展示館10/25- 26日館慶登場

▲大園尖山考古展示館10/25- 26日館慶登場。（資料照／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首座考古遺址展示館、位於青埔特區內的「大園尖山考古展示館」，今年迎來開館 4 週年，桃園市政府文化局特別於 10 月 25、26 日上午 10 時至下午 5 時舉辦館慶系列活動，全程免費，還有親子最愛的互動體驗，歡迎市民踴躍參加。

館慶期間，規劃「文資教育成果展」，邀集航空城博物館園區—05警戒區、《桃澗時記》桃園舊城人文史地歷史調查研究計畫、《桃園有煤有！》煤礦推廣教育計畫與《千陂粼粼》陂塘推廣教育計畫等團隊，共同展示114年度桃園文化資產保存與教育推廣成果，結合考古知識與文化資產故事，邀請觀眾感受桃園文化資產的多元樣貌。民眾只要完成「藝遊桃園」數位集章任務，還能兌換限量館慶小禮物。

連續兩日的「文物整飭體驗」由館員與志工帶領，透過觀察、測量與紀錄，讓參與者近距離認識考古文物；「光影『紋』語—史前紋飾掛燈工作坊」則結合史前陶器紋飾與環保創意，將寶特瓶轉化為獨特燈飾，於聖誕與元宵期間點亮古今交會的文化光影；今年更因應考古館內新增閱讀區，將於館慶首日下午由考古館志工講授《疊疊樂：桃園虎頭山公園考古遺址》繪本故事，在溫馨的閱讀角落帶領孩童親近考古知識與在地遺址文化。

桃園市政府文化局表示，考古館自開館以來積極推廣文化資產教育與親子活動，期盼透過館慶活動讓更多民眾親近考古、認識文資，共同守護桃園的文化寶藏。

桃園大園尖山考古展示4週年　10/25~26館慶活動登場

桃園青埔大園尖山考古展示館館慶

