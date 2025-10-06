　
地方 地方焦點

桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑　預定年底完工

▲桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑

▲廣天寺寺頂的地藏王菩薩大佛像，是青埔區內醒目一景。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於高鐵桃園青埔特區內的「廣天寺」，為了讓信眾在參與宗教活動時有更好的便利性與舒適度，及提供周遭居民的生活所需，興建香客大樓於日前舉行上樑典禮。廣天寺主委李文鈺表示，香客大樓建地330坪，建築面積1030坪，目前已投入興建經費一億五千萬，預定年底完工。

▲桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑

▲廣天寺主委李文鈺（左四）感謝議長邱奕勝（左三）出席上樑典禮。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市議長邱奕勝是在地青埔人，3日應邀出席上樑典禮表示，廣天寺於民國57年興建，早年青埔地區週邊都是農田，人口少，隨著高鐵桃園站、機捷開通，以及青埔區內各項重大建設陸續進駐，區內大樓如雨後春筍般林立，人口激增，也使廣天寺寺頂的地藏王菩薩大佛像，成為區內醒目一景。

▲桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑

▲廣天寺香客大樓工程上樑典禮。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝說，廣天寺位於青埔區內的菁華地段，就位於高鐵桃園站、機捷A18站附近，早期青埔地區進行重劃時，縣政府要把寺方千坪的土地，納入重劃，寺方考量到信眾的需求，免於受到舟車勞頓之苦，保留該一宗教用地，寺方此一做法讓他迄今印象深刻。

▲桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑

▲廣天寺香客大樓工程。（圖／記者楊淑媛攝）

廣天持新建香客大樓，雖為地上3層樓建物，但因每層挑高7米，完工後實際建物樓高可達4樓。至於，為何要興建香客大樓？主委李文鈺說，原「廣天寺」的管理中心和大殿老舊，為了讓信眾在參與宗教活動時有更好的便利性與舒適度，完工後的香客大樓除規劃香客住宿房間，大樓同時也做為管理中心，頂樓將做為大雄寶殿，一樓並有10間店舖。

▲桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑

▲現今舊的管理中心和大殿(右建築)，則會拆掉做停車場。（圖／記者楊淑媛攝）

而現今舊的管理中心和大殿，則會拆掉做停車場，未來信徒到訪也更方便停車，廣天寺寺頂的地藏王菩薩大佛像也會保留。

桃園青埔廣天寺香客大樓上樑

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

