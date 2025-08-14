中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

▲「匠心茶──揉茶手作體驗」與南投昱香園有機茶園合作，由園主賴昱維親自教學揉捻茶菁。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館歡慶9週年，將推出以「茶」為主軸的年度館慶活動「覺茶美好世界」，串聯禪茶文化與生活美學，從品茗、揉茶、書寫到蔬食市集，打造五感沉浸式互動體驗：8月19日（二）至8月24日（日）全館免費開放參觀，8月23日（六）與24日（日）主場活動登場，戶外廣場設有特色蔬食市集，並推出集章換體驗活動，歡迎親子共遊。

館方指出，本次活動包括靜態展示與動態參與：觀眾可於「覺性茶」中體驗茶道，學習品茗之道；「匠心茶」與南投昱香園有機茶園合作，由園主賴昱維親自教學揉捻茶菁，感受製茶職人專注細緻的工藝精神，了解每杯茶背後的用心；戶外市集「飽食茶」與「頑在藝起市集」合作邀集蔬食茶點與文創選物，營造出悠閒自在的一日茶慢旅。

▲▼「覺性茶──茶道體驗」邀請專業茶人於茶席中引導觀眾體驗茶道之美。

「揮灑茶」戶外書法體驗則適合親子參與書寫禪茶精神語句，以及「知識茶」文化小展與問答挑戰，帶領觀眾深入認識東方茶文化的歷史與禪意；活動期間另設有「集章攻略」：民眾可透過參與展覽互動、市集或禮品店消費集章，兌換多項活動體驗。

館方表示，今年館慶特別以禪茶文化的日常實踐為核心，期盼觀眾能在泡茶、揉茶、書寫等簡單行動中，練習觀照與沉靜，感受片刻中的正念與美學，歡迎親子共同參與，將文化與教育自然融入日常生活之中；活動詳情請見中台世界博物館官網(https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=248)及臉書(www.facebook.com/ctwm.org)查詢。