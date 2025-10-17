　
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部雲嘉南分署成果展！　邀「謝老大」談品牌重塑與數位轉型

▲勞動部雲嘉南分署舉辦企業訓練成果展，邀請全聯前副董謝健南分享品牌轉型經驗，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導▲勞動部雲嘉南分署舉辦企業訓練成果展，邀請全聯前副董謝健南分享品牌轉型經驗，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

面對AI、大數據與少子化時代的挑戰，企業如何強化員工職能、穩住人才成為關鍵，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署17日在台南安平東東宴會場舉辦「企業訓練成果展」，邀請全聯前副董事長、人稱「謝老大」的謝健南以「品牌重塑與數位轉型」為題進行專題演講，現場吸引逾百位企業中高階主管出席，氣氛熱絡。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦企業訓練成果展，邀請全聯前副董謝健南分享品牌轉型經驗，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署祕書曾秋瑾表示，員工是企業競爭力的核心，今年度轄區共有超過700家事業單位申請企業訓練計畫，開設逾8000門課程，受訓人次達7萬4千人。另有超過1,300家次企業接受輔導諮詢，顯示南部產業對人才培育與轉型的需求強烈。

全台最大山葵粉供應商「松井生技」自105年起積極運用勞動部資源，培訓中階主管並導入食品安全與品質管理制度，成功提升跨部門溝通與數位行銷效益，營收顯著成長。

擁有25間直營中醫院所的「馬光中醫」，也因應少子化挑戰，提前佈局人才培育，參與「青年就業旗艦計畫」，透過職場導師制度與做中學模式，成功留用45位青年員工，創造勞僱雙贏。

▲勞動部雲嘉南分署舉辦企業訓練成果展，邀請全聯前副董謝健南分享品牌轉型經驗，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

此外，主要生產工業鋁擠型產品的「樺嶺企業」在雲嘉南分署輔導下導入AI監控系統，預測模具異常、減少10%料件損失並節省30%工時，展現智慧製造的實質成效。

重頭戲則是謝健南的演講，他以全聯品牌重塑為例，分享從店鋪形象、廣告溝通、空間改造到「全聯經濟美學」的三階段策略，成功翻轉大眾對品牌印象。他指出，「企業要懂得從消費者需求出發，運用數位科技整合實體通路優勢，才能創造新的市場機會。」

▲勞動部雲嘉南分署舉辦企業訓練成果展，邀請全聯前副董謝健南分享品牌轉型經驗，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署表示，未來將持續串聯政府與企業能量，透過多元訓練資源、客製化輔導與AI應用培訓，協助產業升級轉型，讓「人才」成為南部產業最強韌的競爭力。

