　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

▲新北新創之星挑戰賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市政府青年局主辦「2025新創之星挑戰賽」決賽圓滿落幕，72隊新創歷經半年激戰，最終十強脫穎而出。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

創業，常被形容是一條孤單的路。但在新北市政府青年局主辦的2025 VentureStar新北新創之星挑戰賽上，這條路卻不再孤單。比賽自3月徵件起，共吸引72組新創團隊投件，歷經半年多的培訓與選拔，最終10強脫穎而出，並由來自汐止的歐姆佳科技股份有限公司勇奪冠軍。

活動現場熱鬧非凡，新北市長侯友宜特別強調，青年創業是城市發展的重要動能，去年的得獎團隊賽後完成募資2,800萬元、營收成長200%，「證明這個舞台能真正幫助新創加速成長。」 創投公會理事長邱德成也指出，比賽不僅是一場競賽，更是投資生態的縮影，能讓創業者提早理解市場規則並串連資源，這正是「新創之星」的最大價值所在。

▲新北新創之星挑戰賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席頒獎典禮致詞，肯定青年局陪跑制為新創打造完整加速跑道。

▲新北新創之星挑戰賽，創投公會理事長邱德成、市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲創投公會理事長邱德成（左）強調，新創之星不只是競賽，更是投資生態縮影，能幫助團隊提早理解市場規則並串連資源。

整場比賽展現出新創者的激情與自信，也傳遞出一種「被看見」與「被陪伴」的氛圍。對許多團隊而言，這場比賽除了爭奪名次之外，更像是一次真實的投資模擬、一場與市場和資源深度對接的演練，參賽團隊在台上接受評審的犀利提問，下台後的神情透露出的不只是緊張後的釋放，還有對未來挑戰的全新期待。

新北百工百業　是新創最佳試煉場

青年局長邱兆梅表示，新北市之所以舉辦新創之星挑戰賽，是因為新北市是台灣的產業縮影，「新北市是全台中小企業與工廠最多的城市，也代表最直接面臨AI與淨零碳排挑戰。」她補充說，透過比賽給予新創一個已被驗證的頭銜，可以降低進入在地產業鏈的門檻，「藉此吸引科技新創進入新北，協助中小企業與傳產數位轉型與升級。」

邱兆梅特別提到，這場比賽不只是單一舞台，而是結合了產官學與創投資源。「新北市政府和創投公會的合作，對於打造『新創之星』的意義非凡。因為公會不是從單一投資人角度出發，而是代表創業投資的產業整體，因此能為創業者帶來更全面的視角與專業資源，不只在地連結，也能接軌國際。」

當她談到「場域」時，語氣格外堅定。她形容新北就像一個「大型實驗室」，「無論是都會、農業、高齡社區，或是高科技聚落，新北都能提供驗證場域。」 對創業者而言，這意味著產品能在真實環境中測試，而不是停留在簡報上；這種「能落地」的條件，正是青年局希望新創能抓住的優勢，也讓比賽更具獨特性。

不只比賽而是陪跑　新創獲得「真實市場」的演練

與其他創業比賽不同，新北新創之星的特色在於「雙軌制」－－比賽和陪跑並行。整個流程分為三階段：書審、Pitch Day 和決賽。從最初的72隊，到最後僅10隊晉級決賽，過程嚴格到宛如一場小型的「投資路演」。

決賽現場氛圍緊湊，評審不只是聽簡報，更像真的在挑投資標的。青年局找來創投公會合作，邀請資深創投經理人與高階主管擔任導師，模擬「投資人怎麼看新創」；這讓參賽團隊必須拿出最實在的數據和最紮實的策略去回應問題。

邱兆梅局長強調：「我們希望透過比賽，不只是給獎金和舞台，而是提供陪伴，讓團隊真正具備進入市場與國際的能力。」 這正是賽事的核心精神，因為對於新創來說，這種模式讓比賽的成敗不再是終點，而是成長的起點。

十強團隊多元　AI與綠能雙主題齊聚

今年晉級十強的團隊，橫跨兩大領域，題材十分多元。 

在AI人工智慧組，有專注於雲端數據整合的「大橡科技」，協助企業與政府提升決策效率；致力於毫米波雷達的「毫米波科技」，主打智慧家電與車用座艙感測；打造支持者經濟平台的「應援科技」，整合募資、票務與金流；以AI輔助室內設計的「點唐科技」，幫助設計師快速生成提案；以及聚焦保險數位轉型的「羅賓斯科技」，將傳統保險業帶進SaaS時代。

在綠能永續組，則有研發太陽能板自潔鍍膜的「加加減減公司」，幫助電廠提升發電效率；把農業廢棄物升級再利用的「恰口科研」，開發植物保護劑與保鮮劑；專注鋰電池回收再生的「處鋰科技」，翻轉廢棄電池價值鏈；以及以雲端報銷系統協助企業永續轉型的「擁樂數據」。最後，奪冠的「歐姆佳科技」則以高效射頻檢測方案切入半導體與通訊領域。

▲新北新創之星挑戰賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北新創之星十強團隊，橫跨AI人工智慧與綠能永續兩大領域，展現新創多元實力。第二名由「應援科技」獲得，第三名則是「恰口科研」。

▲新北新創之星挑戰賽。（圖／記者林敬旻攝）

這些團隊的題材或從生活應用延伸至能源科技，或是深入到B2B產業鏈的痛點，觀賽者對此印象深刻，在場不少人驚呼：「這些題目比想像中還硬！」這樣的回饋顯示，台灣新創正在擴展舞台，從生活應用的創意進入到產業核心。

投資陪跑者眼中的新創：創業是一段「英雄之旅」

擔任決賽評審的創投公會副理事長林宇聲，用一句話總結創業歷程：「新創，是自我懷疑卻又一意孤行的英雄之旅！」他進一步點出比賽的重要價值，很多創業者擔心參加新創比賽，不就是把創新的idea告訴大家了？但林宇聲認為，願意把點子公開表達，正是邁向市場化與獲得投資人的第一步，而且「競爭者應該是在後面追趕你」不需要為此擔憂。林宇聲表示：「我們看新創不會只看點子，而是會回到市場與需求。創新是必要條件，但真正決定能否被投資，關鍵在於實現的可能性與發展性。」

▲新北新創之星挑戰賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲創投公會副理事長林宇聲擔任決賽評審，他認為新創是自我懷疑卻又一意孤行的英雄之旅」。

他指出，這場比賽能夠給予新創更多練兵機會：「它能幫助新創印證創意、串接資源、降低資訊落差、凝聚團隊士氣，甚至促進跨域共創。這五個面向就像五隻手指握成拳頭，能幫助新創奮力出擊。」另外，林宇聲也提醒台灣團隊在AI與綠能領域仍有課題：「很多團隊的技術很好，但缺乏跨國市場的驗證，或是對募資節奏掌握不夠，這些都是未來要補上的功課。」

針對新創國際化的部分，林宇聲表示他心目中的國際化不是單純到海外賣產品，而是「必須通過跨國市場驗證、導入國際級商業模式、並緊跟全球產業趨勢」像是在AI領域，他認為台灣的優勢是工程實力，但還需要更多國際市場的商業模式導入；在綠能永續方面則是有不錯的技術，但法規配套和市場規模仍需突破。這些中肯直白的提醒能使新創團隊獲得更多啟發，也凸顯出比賽在提升新創市場敏感度與國際視野上的關鍵作用。

冠軍團隊歐姆佳：從質疑到自信的轉折

勇奪冠軍的 歐姆佳科技，專注於半導體與通訊產業的高效測試方案。執行長 鞠志遠 坦言：「原本以為最多拿個第三名，沒想到最後能奪冠，真的很意外。」鞠志遠回憶得獎關鍵時表示：「我們公司成立第4年，過程中遇過不少挑戰，也找到解決方法。所以評審的問題，我們都能第一時間自信回答，讓他們相信我們是『比較不會倒的公司』。」

▲新北新創之星挑戰賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲奪下本屆冠軍的歐姆佳科技專注相控陣列天線及半導體射頻檢測技術，執行長鞠志遠分享從質疑到自信的心路歷程。

對歐姆佳而言，新創之星不只是一次比賽，更像是打開產業鏈資源的起點。鞠志遠坦言，公司一路走來專注於技術開發，過去鮮少參加大型創業競賽，這次參賽讓他們第一次與更多投資人直接對話，也清楚看見外界對射頻檢測技術的需求與回饋。他說未來三個月最期待的是賽後的創投陪跑：「我們需要的不只是資金，而是一個可靠的夥伴。希望透過新北市的支持，特別是國際市場的連結，能幫助我們更快走出去。」

鞠志遠補充，公司接下來計畫將技術擴展至更多國際標準規格檢測，並希望借助陪跑計畫與產業顧問資源，加速打入海外供應鏈。他強調，這次比賽的最大收穫是「找到更多能一起解決問題的人」，未來將以更成熟的策略，讓技術落地並走向國際市場。

新北作為跳板　從比賽走向國際

這場賽事不僅是比賽，更像是一個新創的「出海跳板」。新北青年局設計的獎勵，不只是獎金（冠軍20萬、亞軍7萬、季軍3萬），還包括創投陪跑、Podcast曝光、創投年會Demo Day等資源。對新創而言，這些後續資源的價值，遠比單純的獎金更實際。對此，邱兆梅表示：「新北新創之星不是一場比賽，而是一條創業加速跑道。希望所有團隊能從這裡出發，放眼國際，讓台灣新創在全球市場發光發熱。」

隨著賽事落幕，參賽者們離開舞台，有人懷抱喜悅，也有人略帶失落，但共通點是，每個團隊都比比賽前更加清楚自己的優勢與不足，這才是最大的成功－－參加比賽讓創業不再孤軍奮戰，而是有一群夥伴一起跑向未來，這正是新北打造「新創之星」的最大意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北車性侵狼身分曝！
女童生態池溺斃！Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了
在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會共同聲明
男大生繳不出1萬8學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應
竹北女童幼兒園溺斃！　現場畫面曝
國安局出手查「境外介入藍主席選舉」　YT帳號一半定位境外
輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事告知好消息：股票漲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

出國旅遊「1玩法」變夯了！　過來人喊爽：沒試過的人不會懂

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

快訊／國1南向林口段追撞　紫爆回堵3公里

準風神最新AI路徑北調「這天最近台灣」　救災超人防連續3天大雨

韓「長腿女神」、「顏值暴徒」聯袂加盟！　粉絲暴動

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

周末起2地有「大量降雨」潛勢　熱帶系統逼近最新預測曝

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱「影響最劇時間」出爐

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

歐姆佳科技摘冠「新北新創之星」　陪跑制與場域驗證青年局打造創業加速跑道　

文化大學勞動系傳將廢系　鄭英耀：教育部尚未收到申請

出國旅遊「1玩法」變夯了！　過來人喊爽：沒試過的人不會懂

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

快訊／國1南向林口段追撞　紫爆回堵3公里

準風神最新AI路徑北調「這天最近台灣」　救災超人防連續3天大雨

韓「長腿女神」、「顏值暴徒」聯袂加盟！　粉絲暴動

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

周末起2地有「大量降雨」潛勢　熱帶系統逼近最新預測曝

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱「影響最劇時間」出爐

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

「211 餐盤」飲控卻瘦不下來　醫揭食材選擇3重點：香腸換豆乾

00988A今起募集繳款　一張一萬元入手投資全球創新產業

2025黑麵琵鷺保育季10／26登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵嚐海味

高雄轎車迴轉未禮讓釀擦撞　車頭轉180度變「逆向」

韓劇男神李相燁跨足直屏短劇！　5天點擊破3000萬

井口和朋遭歐力士戰力外有意來台發展　7年前曾接受葉君璋指導

獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

北市男後方接近20多歲女…「長褲半脫」當街拉扯！她嚇壞放聲尖叫

柏油山掀風暴！陳其邁發圖卡轟烏龍爆料　柯志恩「揭源頭」回擊

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」

生活熱門新聞

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

西寧國宅要拆了　命理師曝風水

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

準風神最新AI路徑北調　這天最近台灣

快訊／國1南向林口段追撞　紫爆回堵3公里

更多熱門

相關新聞

新北捐贈45輛YouBike1.0　助花蓮光復學子安心復學

新北捐贈45輛YouBike1.0　助花蓮光復學子安心復學

為支持花蓮災後復學需求，新北市交通局將45輛整備完好的YouBike 1.0捐贈予花蓮縣光復鄉，今（14日）正式啟程送往光復商工與光復國中，盼在重建的路上，為學子們串起通學便利與希望的契機。交通局長鍾鳴時表示，這次捐助不僅延續資源的使用價值，更象徵城市間的關懷與支持，希望為光復學子在重建過程中注入實質溫暖，讓孩子們能安心復學、勇敢前行。

極北柳鶯迷航林口　動保員救援助康復野放

極北柳鶯迷航林口　動保員救援助康復野放

影視颶風Tim談AI：懂的人已瘋狂在用

影視颶風Tim談AI：懂的人已瘋狂在用

台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎科技助攻城市治理升級

台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎科技助攻城市治理升級

台南市衛生局勇奪七項全國獎項AI創新與公共衛生成果全台亮眼

台南市衛生局勇奪七項全國獎項AI創新與公共衛生成果全台亮眼

關鍵字：

新北青年局新創之星創業創投AI綠能永續歐姆佳科技

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面