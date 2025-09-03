　
社會焦點

推筒仔賭場藏大樓！桃園警攻堅逮28人　驚見83歲阿嬤級賭客

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局督察室日前會同中壢警分局經半月蒐證後，8月29日深夜會同市警局保安警察大隊霹靂小組衝入中壢區健行路某大樓，當場查獲推筒子職業賭場，現場帶回陳姓負責人及27名賭客，其中賭客中還有83歲阿嬤級高齡賭客，警方偵訊後依賭博罪嫌將陳姓負責人移送桃檢偵辦，其餘賭客則依違反社維法裁處。

▲桃園市警局督察室日前會同中壢警方在中壢區健行路某大樓破獲推筒仔職業賭場，帶回包括負責人與賭客共計28人。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市警局督察室日前會同中壢警方在中壢區健行路某大樓破獲推筒子職業賭場，帶回包括負責人與賭客共計28人。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市警局督察室日前會同中壢警方在中壢區健行路某大樓破獲推筒仔職業賭場，員警現場逐一清查賭客身分。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市警局督察室日前會同中壢警方在中壢區健行路某大樓破獲推筒子職業賭場，員警現場逐一清查賭客身分。（圖／中壢警方提供）

桃園市警局表示，市警局督察室日前接獲情資，中壢區後站地區某大樓藏有職業賭場，會同中壢警分局經長達半月蒐證，確認該處經營職業賭場，8月29日深夜在市警局保安大隊霹靂小組人員，持桃園地方法院核發搜索票攻堅，在中壢區健行路上某大樓4樓查獲推筒子職業賭場，現場共查獲27名賭客。

專案小組人員在現場起獲筒子、骰子、下注夾及牌尺等證物，賭資6萬餘元，現場賭客平均年齡逾60歲，其中還有一名高齡83歲阿嬤級女賭客，見員警到場當場，一群銀髮族賭客當場嚇壞了。

▲桃園市警局督察室日前會同中壢警方在中壢區健行路某大樓破獲推筒仔職業賭場，現場起獲賭資6萬餘元與賭具筒子等證物。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市警局督察室日前會同中壢警方在中壢區健行路某大樓破獲推筒子職業賭場，現場起獲賭資6萬餘元與賭具筒子等證物。（圖／中壢警方提供）


警方將現場31歲陳姓負責人與27名賭客帶回警局偵訊，其中陳姓負責人依刑法之賭博罪移送桃園地檢署偵辦，其餘27名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

桃園市警察局強調，將持續針對疑似賭博場所主動查緝，展現警方強力取締決心，並嚴防衍生之治安問題，籲請民眾切勿以身試法，共同維護社會安定。

09/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

女包水餃手捲絞肉機慘死　檢驗屍兒現身

女包水餃手捲絞肉機慘死　檢驗屍兒現身

新北市板橋區南雅南路二段巷內一處民宅，2日上午11時許發生一起死亡意外。70歲陳姓婦人包水餃時，右手不慎遭絞肉機捲入，送信的郵差開門發現陳婦趴在機器上沒有動靜，立刻報警，但脫困送醫搶救後仍宣告不治。今(3日)下午檢察官會同法醫對遺體進行相驗，婦人的兩個兒子、郵差，以及雇主吳姓食品行老闆也低調現身。

18歲男慘死國道相驗　遭波及駕駛：火太大沒法救

18歲男慘死國道相驗　遭波及駕駛：火太大沒法救

板橋女絞肉機上慘死！郵差悚還原：喊掛號都沒有動

板橋女絞肉機上慘死！郵差悚還原：喊掛號都沒有動

獨／國中師校園內自撞籃球架送醫

獨／國中師校園內自撞籃球架送醫

即／嗎啡超標1106倍　毒駕釀康橋7傷判決出爐

即／嗎啡超標1106倍　毒駕釀康橋7傷判決出爐

關鍵字：

桃園市警局查獲推筒子職業賭場中壢警方83歲阿嬤賭客影音

