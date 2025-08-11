　
社會 社會焦點 保障人權

獨／桃園警學長學弟跨轄互打　他求調班表記錄遭回「查無不法」

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，今天凌晨獲釋返家，據傳私下至少包養4名女子，大享齊人之福，圖為八德警分局外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲圖為八德警分局外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

記者張君豪、沈繼昌／桃園報導

桃園市警局八德分局四維所蔡姓警員涉嫌在去年10月5日跨轄騎車到桃園分局轄區，以公共電話打110報警檢舉時任龍潭分局龍潭所的唐姓警員上班喝酒、「結屎臉」咆哮民眾，唐員經調查並未喝酒上班，且臉色愁苦是因罹患糖尿病身體不舒服導致，唐員不甘名譽受損且遭督察約談調查，去年10月對蔡員提起誹謗、誣告、偽造文書等多項告訴。唐員懷疑蔡員當天溜班跨轄檢舉，據理力爭要求調查蔡員當天雲端班表編輯記錄、電子簽退記錄及蔡員下班的駐地監視器，但被誣陷的唐員要求調查迄今10個月過去，桃園市警局迄今僅回覆一句「查無不法」。

知情者透露，桃園警局基層警員普遍每天排班均得服勤12小時，只有偶見勤務編排或休憩規劃才會上班8小時，且警員上班時間通常以6時到18時、8時到18時，輪夜班則是反向編排勤務。

唐員遭蔡男匿名檢舉後除提誣告外，根據上述警員排班服勤規定，蔡員匿名檢舉當天是下午2時48分騎機車到桃園成功路1段打公用電話檢舉，唐員合理懷疑蔡員溜班檢舉他，因此也檢舉反制，並提告蔡員事後變更勤務表涉嫌偽造文書。知情者透露，蔡員身為四維所總務「當總務工作繁雜、幾乎不可能僅排8小時班。

但包含警政署及桃園市警局函覆均為，「本案同仁當日勤務未有偽造文書之虞、督察同仁查處無包庇違失。」但能直接證明蔡員當天沒溜班檢舉的證據，包含當天蔡員下班的電子簽退記錄、駐地監視器，以及蔡員當天僅上8小時的雲端勤務班表編輯記錄，桃園市警局和警政署函覆公文均未相關證據含糊帶過，主事機關態度，也等同不容許遭誣陷同仁追查真相。

尤有甚者，甚至唐員對蔡員提告誣告罪筆錄製作完成後，八德分局督察組並未依規定製作移送書，而是使用陳報地檢署、犯行不明確的「偵核」書類進行通報，自己分局的警員涉案，卻僅以書類通報地檢署，讓這場「桃園警局學長學弟跨轄互打」事件引發當地基層討論。蔡男今年7月因扯謊檢舉學長，已遭桃檢依涉犯誣告罪嫌起訴。

08/10 全台詐欺最新數據

台灣邦交國+1？　美媒：「3因素」可能恢復建交
快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火
快訊／孫易磊首局守危機無失分　萬波中正贊助全壘打火腿領先
JKF女郎拍「成人寫真」遭家人辱罵X女　個人物品丟出家中
「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程
快訊／遭富邦悍將註銷！　富藍戈感性發聲

獨／桃園警檢舉學長值勤飲酒　誣告罪起訴

獨／桃園警檢舉學長值勤飲酒　誣告罪起訴

《東森新媒體ETtoday》今年2月獨家披露桃園市八德分局警員蔡承歷涉嫌以虛構情節，匿名打110報案電話檢舉龍潭分局唐姓警員上班時間喝酒，並在處理民眾案件時咆哮、服務態度不佳；經桃檢分案調查，證實蔡員確實虛構檢舉內容亂檢舉，致使唐員遭督察系統調查犯行明確，檢察官7月將蔡員依涉犯誣告罪嫌起訴。

影印店老闆闖派出所開嗆　監視器還原經過

影印店老闆闖派出所開嗆　監視器還原經過

張善政主持桃園市警局交接典禮　廖恆裕接任新任局長

張善政主持桃園市警局交接典禮　廖恆裕接任新任局長

高雄市警局「揮汗夢工廠」啟用　拘留所變健身中心

高雄市警局「揮汗夢工廠」啟用　拘留所變健身中心

貪警涉包庇賭博電玩被起訴！2人雙雙交保

貪警涉包庇賭博電玩被起訴！2人雙雙交保

桃園市警局警員誣告罪八德分局龍潭分局

