防制人口販運從教育扎根！　桃園市警局邀全台學子以畫筆發聲

▲桃園市警局舉辦防制人口販運宣導繪畫比賽，邀全台學子以畫筆發聲。（圖／市警局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假不只是遊玩的季節，更是孩子自我保護教育的重要時機！桃園市政府警察局特別舉辦「防制人口販運宣導繪畫比賽」，即日起開放全台國小四年級以上至高中學生報名參賽，號召大小朋友拿起畫筆，為守護兒童及青少年的自由與安全一起努力，以畫筆傳遞防制人口販運的重要觀念。

桃園市政府警察局19日指出，人口販運手法日益多元，包含性剝削、勞力剝削及器官摘除等駭人案件層出不窮、犯罪集團常利用金錢、工作機會、甚至遊戲誘騙孩子與青少年落入陷阱，輕則被騙從事無薪勞務，重則失去自由甚至器官、許多受害者就隱藏在黑暗角落，無聲無息地受控受虐。

▲桃園市警局舉辦防制人口販運宣導繪畫比賽。（圖／市警局提供）

因此，警方希望透過這場繪畫比賽，讓孩子們以繪畫語言了解人口販運的陷阱與危害，學會保護自己，更能提醒身旁的朋友、家人共同警覺。本次繪畫比賽以「防制人口販運」為主題，鼓勵參賽者觀賞桃園市警察局製作的宣導影片，深入了解勞力剝削、性剝削及器官摘除的現況與危害、不限繪畫形式，以A4大小紙張全手繪創作，並須自訂作品名稱，作品必須為原創，嚴禁抄襲、比賽組別及題材依年齡層區分如下：

「國小組」四至六年級）：以防制性剝削為題材。

「國中組」以防制性剝削、勞力剝削或器官摘除為題材（擇一）。

「高中組」以防制勞力剝削或器官摘除為題材（擇一）。

比賽設有前三名及佳作五名，第一名可獲得獎金新臺幣3,000元，第二名2,000元，第三名1,000元，佳作500元、凡有興趣者，請於114年8月15日前寄出作品（以郵戳為憑），詳細資訊與防制宣導影片可至桃園市政府警察局官方網站查詢（http://www.dgtek.tw/Human_Trafficking_Prevention/）。

桃園市政府警察局呼籲全國家長、學校與安親班老師們，暑假不只是遊玩的季節，更是孩子自我保護教育的重要時機、透過參與比賽，讓更多青少年認識並遠離人口販運陷阱，守護自己的未來、期待孩子們用創意與畫筆，點亮暗夜、照亮被害者的世界，也喚醒更多人共同關心人口販運議題。