社會 社會焦點 保障人權

獨／桃園警打110檢舉學長值勤飲酒　瞎掰女子陳情...誣告罪起訴

▲▼疫情燒進桃園市警局！女偵查佐陪病採檢確診。桃園警政大樓外觀（圖／記者沈繼昌攝）

▲圖為桃園市警局大樓外觀（圖／記者沈繼昌攝）

記者張君豪、沈繼昌／桃園報導

《東森新媒體ETtoday》今年2月獨家披露桃園市八德分局警員蔡承歷涉嫌以虛構情節，匿名打110報案電話檢舉龍潭分局唐姓警員上班時間喝酒，並在處理民眾案件時咆哮、服務態度不佳，連累龍潭分局唐姓警員當天被該分局督察組人員持酒測器到所酒測，唐員酒測值為0。

本案經督察人員訪談，發現唐員表情愁苦是因罹患糖尿病抱病上班所致，加上唐員當天根本未受理案件與民眾接觸，遭不實指控案件簽結，但唐員認為蔡姓警員虛構情節檢舉，意圖使他遭受懲戒，憤而對蔡提告誣告罪，經桃檢分案調查，證實蔡員確實虛構檢舉內容亂檢舉，致使唐員遭督察系統調查犯行明確，檢察官7月將蔡員依涉犯誣告罪嫌起訴。

蔡員案發時任八德分局四維所警員，不明原因匿名檢舉在龍潭分局龍潭所服務的唐姓警員，地檢署追查，發現蔡員在2024年10月5日11時在桃園市重慶街處理交通事故，當天14時刻意變裝騎機車到桃園成功路1段、以路旁公共電話打110報警，謊稱唐員當天飲酒上班，且在派出所受理案件時怒吼女報案人，唐員憤而到八德分局報案對蔡員提告。

蔡員接受偵訊時辯稱：因上午處理車禍，一名車禍女當事人告訴他稍早被龍潭所唐員咆哮，且唐員渾身酒氣，他才會見義勇為打110幫忙反應，但檢察官傳喚2名車禍當事人，2駕駛均稱是蔡員來處理車禍，僅說「現場沒證據」就離開，2人沒指控任何警員。

蔡員開庭時堅稱是處理車禍遭遇一中年女子向他檢舉、龍潭所唐員酒後服勤，服務態度惡劣，但檢察官傳喚2名車禍當事人均是男性，調閱桃園市警局勤務中心受理報案電話錄音紀錄，發現蔡員打110檢舉唐員通話內容，全程未提到女子陳情，僅是自己要檢舉唐員，當場戳破蔡員開庭瞎掰扯謊。

檢察官認定蔡員確以虛偽情節誣陷他人接受調查懲戒，認定蔡員涉嫌誣告犯行明確，今年7月將蔡員起訴，另外唐員提告誹謗罪，檢察官認為蔡員僅透過110報案檢舉，並未對外散布，「難認有主觀散布於眾意圖」，誹謗部分裁定不起訴。

桃園市警局檢舉虛構情節誣告罪

