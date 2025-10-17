　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

▲法務部保護司副司長林秀敏今天下午率隊視察桃園地檢署作合作之毒品醫療戒癮處遇機構桃園療養院，會後大合照。（圖／桃園地檢署提供）

▲法務部保護司副司長林秀敏今天下午率隊視察桃園地檢署作合作之毒品醫療戒癮處遇機構桃園療養院，會後大合照。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部為落實司法保護功能，並了解各地輔導業務推展情形，今（17）日由保護司副司長林秀敏率司法保護業務評鑑團隊至桃園地檢署進行年度司法保護業務評鑑。其中視察合作之毒品醫療戒癮處育機構－桃園療養院時，了解整體毒品緩起訴戒癮治療案件履行完成率高達八成左右，顯示執行成效十分良好。

▲桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻說明美沙冬取藥流程。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻說明美沙冬取藥流程。（圖／桃園地檢署提供）

林秀敏等人上午率評鑑團隊桃園地檢署評鑑，檢察長戴文亮、主任檢察官陳錦宗等人陪同，林秀敏等人拜會更生保護會桃園分會主委朱仁才、犯罪被害保護協會桃園分會常務理事黃正和與桃園市榮譽觀護人協進會理事長林彩紋等人，檢察長戴文亮感謝林副司長所率領的評鑑團隊蒞署給予專業指導與建議，歡迎也是前桃檢襄閱主任檢察官的林秀敏回娘家。林秀敏則感謝大家對司法保護的辛勞與付出，也勉勵一起持續為司法保護業務加油。

隨後一行人趕往桃檢合作之毒品醫療戒癮處遇機構－衛福部桃園療養院，視察毒品戒癮治療業務執行狀況，由桃療副院長李俊宏及成癮治療科主任吳坤鴻等人，就合作緩起訴附命戒癮治療案件執行情形、醫療與司法合作實務經驗進行分享。

▲桃療副院長李俊宏等人講解磁脈衝+微電流刺激療法。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃療副院長李俊宏等人講解磁脈衝+微電流刺激療法。（圖／桃園地檢署提供）

李俊宏指出，桃園療養院自2008年緩起訴附命戒癮治療制度實施開始即與桃檢合作，積極參與各項成癮患者治療處遇計畫，去年全年就診人次共計4,239人次，結案數417件，今年1月累計至9月就診人次3,819人次，在各醫療單位協助之下，桃檢整體毒品緩起訴戒癮治療案件履行完成率高達八成左右，執行成效十分良好。

此外，桃檢建構完備的毒品多元處遇網絡，除與轄內7家醫療院所合作緩起訴附命醫療戒癮治療，也辦理融合園藝治療之義務勞務執行，邀集民間戒癮機構開辦防毒增能毒品多元處遇輔導團體，藉由公私協力與資源整合，共同協助施用毒品者，減少再犯率、延遲復發率及增加社會復歸等支持力量，展現柔性司法精神。

 【更多新聞】

黑吃黑劫走200萬「僅2張真鈔」　2匪搶2000元判囚1年3月

污泥倒農地！桃檢、環保局查獲「廢土回填集團」　5人羈押禁見

「挖土機超人」花蓮救災感染亡　蘇俊賓行政院會建議入祀忠烈祠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丁噹無預警投震撼彈「公開婚紗照」宣布：雙喜臨門！
利特驚喜現身金鐘大螢幕！給出1承諾
「大師兄」林智勝帥氣登台...卡詞3次
中共軍委副主席被開除！　涉嚴重職務犯罪
快訊／人氣綜藝節目獎得主出爐！
快訊／金鐘節目即時得獎名單！
深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒
溫泉員工遭熊拖走「遺體嚴重毀損」！　僅靠衣服認人
劉品言紅毯脫口「1+2」疑懷雙胞胎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3雲林段嚴重火燒車！小貨車「全面燃燒」濃煙火舌狂竄

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

小三喊「只做5次不算交往」　人夫自爆「真正次數」助妻出征

蓄水量逾270萬噸！花蓮新堰塞湖若潰決　50分鐘抵達下游錦文橋

正義無國界！司法倫理國際研討會登場　專家齊聚共論職業倫理

女董座人頭公司助詐團洗錢51億　檢扣8千萬精品豪車+2100萬現金

快訊／花蓮立霧溪堰塞湖將溢淹　台8線「天祥-太魯閣段」道路封閉

雲林莿桐路口2車碰撞意外！小貨車側翻農田　駕駛輕傷送醫

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝！廠長右半身灼傷　癱軟倒地送醫搶救

獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

國3雲林段嚴重火燒車！小貨車「全面燃燒」濃煙火舌狂竄

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

小三喊「只做5次不算交往」　人夫自爆「真正次數」助妻出征

蓄水量逾270萬噸！花蓮新堰塞湖若潰決　50分鐘抵達下游錦文橋

正義無國界！司法倫理國際研討會登場　專家齊聚共論職業倫理

女董座人頭公司助詐團洗錢51億　檢扣8千萬精品豪車+2100萬現金

快訊／花蓮立霧溪堰塞湖將溢淹　台8線「天祥-太魯閣段」道路封閉

雲林莿桐路口2車碰撞意外！小貨車側翻農田　駕駛輕傷送醫

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝！廠長右半身灼傷　癱軟倒地送醫搶救

獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

防洪再升級！新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《另一種注目-自由的人》奪導演獎

才說單身N年...丁噹無預警投震撼彈「公開婚紗照」宣布：雙喜臨門！

郡司裕也猛灌4打點、伊藤大海8局好投　火腿6比0軟銀成功續命

金鐘獎／利特驚喜現身大螢幕！給出1承諾　跨國主持《客家廚房》嗨得獎

基隆重陽敬老傳溫情　邱佩琳探視百歲人瑞送祝福

金鐘獎／「大師兄」林智勝帥氣登台結果「卡詞3次」：面對強投都沒這麼緊張

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

【中文講太好】女騎士騎人行道找車位　誤撞「中文怪物」遭超溜中文痛罵

社會熱門新聞

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

快訊／昨才通報失蹤！台鐵內灣支線17歲少年倒臥鐵軌亡

性感黑絲女沒錢付車資　真實身分曝光眾人驚呆

八卦山新地標「快到靠北」　2人慘斷手斷腳

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

高院法官遭亞塞拜然遣返　法官協會：遺憾

花蓮立霧溪「每小時漲70cm」！　撤離與否討論中

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

更多熱門

相關新聞

八德外役監導入「醫院職能治療資源」　盼打造收容人復歸新路

八德外役監導入「醫院職能治療資源」　盼打造收容人復歸新路

法務部矯正署八德外役監7日表示，團隊積極推動多元教化與專業處遇，近期引進職能治療強化職涯輔導，協助收容人逐步提升自我效能與復歸能力。以「從探索到設計:打造屬於自己的職涯生活」為主題，正式展開個案會談與系列課程。

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

屏東分署10/7拍賣　奧迪+遠洋漁船成亮點

屏東分署10/7拍賣　奧迪+遠洋漁船成亮點

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

關鍵字：

法務部保護司業務評鑑林秀敏戴文亮

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

粿粿爆婚變！范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面