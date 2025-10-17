法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

▲法務部保護司副司長林秀敏今天下午率隊視察桃園地檢署作合作之毒品醫療戒癮處遇機構桃園療養院，會後大合照。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部為落實司法保護功能，並了解各地輔導業務推展情形，今（17）日由保護司副司長林秀敏率司法保護業務評鑑團隊至桃園地檢署進行年度司法保護業務評鑑。其中視察合作之毒品醫療戒癮處育機構－桃園療養院時，了解整體毒品緩起訴戒癮治療案件履行完成率高達八成左右，顯示執行成效十分良好。

▲桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻說明美沙冬取藥流程。（圖／桃園地檢署提供）

林秀敏等人上午率評鑑團隊桃園地檢署評鑑，檢察長戴文亮、主任檢察官陳錦宗等人陪同，林秀敏等人拜會更生保護會桃園分會主委朱仁才、犯罪被害保護協會桃園分會常務理事黃正和與桃園市榮譽觀護人協進會理事長林彩紋等人，檢察長戴文亮感謝林副司長所率領的評鑑團隊蒞署給予專業指導與建議，歡迎也是前桃檢襄閱主任檢察官的林秀敏回娘家。林秀敏則感謝大家對司法保護的辛勞與付出，也勉勵一起持續為司法保護業務加油。

隨後一行人趕往桃檢合作之毒品醫療戒癮處遇機構－衛福部桃園療養院，視察毒品戒癮治療業務執行狀況，由桃療副院長李俊宏及成癮治療科主任吳坤鴻等人，就合作緩起訴附命戒癮治療案件執行情形、醫療與司法合作實務經驗進行分享。

▲桃療副院長李俊宏等人講解磁脈衝+微電流刺激療法。（圖／桃園地檢署提供）

李俊宏指出，桃園療養院自2008年緩起訴附命戒癮治療制度實施開始即與桃檢合作，積極參與各項成癮患者治療處遇計畫，去年全年就診人次共計4,239人次，結案數417件，今年1月累計至9月就診人次3,819人次，在各醫療單位協助之下，桃檢整體毒品緩起訴戒癮治療案件履行完成率高達八成左右，執行成效十分良好。

此外，桃檢建構完備的毒品多元處遇網絡，除與轄內7家醫療院所合作緩起訴附命醫療戒癮治療，也辦理融合園藝治療之義務勞務執行，邀集民間戒癮機構開辦防毒增能毒品多元處遇輔導團體，藉由公私協力與資源整合，共同協助施用毒品者，減少再犯率、延遲復發率及增加社會復歸等支持力量，展現柔性司法精神。