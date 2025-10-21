快訊／5縣市山區明上午仍達停班課標準　最新雨量預測曝

▲氣象署上午公布最新雨量預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

東北季風及風神颱風外圍環流影響，北部及東半部持續有大雨及豪雨，根據中央氣象署今天上午10時最新雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，共有5縣市山區雨量達停班課標準，是否停班停課，以各縣市政府決策公布為準。

雨量停班課達標地區：

台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

氣象署預測，由於今天台灣持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，迎風面基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；新竹以北及宜蘭平地有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、花蓮有局部大雨發生的機率。