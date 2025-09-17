快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

▲又有新的熱帶低壓生成（右下），最快24小時增強為颱風。（圖／取自日本氣象廳網站）

生活中心／台北報導

根據日本氣象廳最新天氣資訊，今天上午又有一個熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面生成，連同昨天生成的熱帶性低氣壓，日本氣象廳均發布烈風警報（Gale Warning），預估24小時內分別增強為今年第17號颱風「米塔」（Mitag，密克羅尼西亞命名，原意為女子名）和第18號颱風「樺加沙」（Ragasa，菲律賓命名，原意為「快速移動」）。

氣象署預測，明天到周六受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，明後天東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周一到下周二受另一熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響；下周一桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周二南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員張承傳表示，菲律賓東方的熱帶低壓預估下周一、周二將從巴士海峽通過，由於暴風半徑較大，且強度更強，對台灣的影響比昨天生成的熱帶性低氣壓TD20還大，暴風半徑也不排除碰觸台灣，最快明天增強為颱風。