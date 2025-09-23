　
快訊／氣象署6縣市發大雷雨警報

▲▼快訊／氣象署6縣市發大雷雨警報　停止時間曝光。（圖／氣象署）

▲氣象署23日下午針對6縣市發大雷雨警報。（圖／氣象署）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署23日傍晚連續針對多個地區發布大雷雨警報，提醒民眾提高警覺。基隆市、新北市及宜蘭縣自18時31分起至19時30分期間，將面臨強降雨和雷擊威脅，溪河水位可能急速上升，低窪地區需特別注意淹水及低能見度狀況。

除了北部外，屏東縣、花蓮縣及台東縣部分鄉鎮同樣列入警戒範圍。氣象署於17時40分發布大雷雨訊息，警告相關地區可能出現劇烈降雨、強陣風、坍方或土石流等災害，部分路段恐出現落石或濕滑，行人與駕駛者應格外小心。台東縣卑南鄉、延平鄉則在18時30分再度接獲警報，警戒時間至19時30分止。

氣象署呼籲，民眾應減少戶外活動，儘量待在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭及獨立樹木等高危險區域。行車時遇低能見度或強風，請減速慢行並配合相關單位指示。切勿在河流、溪澗或低窪處逗留，也避免進行釣魚、游泳、划船等水上活動，以確保自身安全。

此次警戒涵蓋基隆市仁愛、中山、安樂、信義區，新北市瑞芳、三芝、石門、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里區，以及宜蘭縣頭城鎮。此外，屏東縣霧台鄉、花蓮縣玉里、豐濱、瑞穗、富里、萬榮、卓溪等地，台東市及成功、關山、卑南、鹿野、池上、東河、長濱、太麻里、海端、延平、金峰、達仁等鄉鎮也都在警戒範圍內。氣象署再次提醒民眾，持續關注最新天氣資訊，隨時做好防災準備。

