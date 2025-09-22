樺加沙路過猛甩雨！全台明日「停班課資訊一覽」

▲樺加沙颱風今（22日）晚至明（23日）日最接近台灣。（圖／氣象署提供，下同）



記者閔文昱／台北報導

強颱樺加沙暴風圈已觸陸，預計今（22日）下半天至明（23日）上半天是最接近台灣，也是颱風強度最強的時候，花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣可能有局部豪雨或大豪雨發生機率，其他地區也會有大雨發生機率。《ETtoday新聞雲》持續整理各縣市明日（23日）停班停課資訊，供讀者快速掌握。

全台各縣市9月23日停班停課資訊如下：

北部地區

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市：尚未列入警戒區

新北市：尚未列入警戒區

基隆市：尚未列入警戒區

桃園市：尚未列入警戒區

新竹市：尚未列入警戒區

新竹縣：尚未列入警戒區

中部地區

苗栗縣：尚未列入警戒區

台中市：尚未列入警戒區

彰化縣：明（23）日正常上班、正常上課

南投縣：尚未列入警戒區

雲林縣：尚未列入警戒區

南部地區

嘉義縣：明（23）日正常上班、正常上課

嘉義市：明（23）日正常上班、正常上課

台南市：明（23）日正常上班、正常上課

高雄市：那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林5個行政區明日停班停課，其他行政區正常上班、正常上課。

屏東縣：明（9/23）日，枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等12鄉鎮停止上班、停止上課；其他地區正常上班、正常上課。

東部地區

宜蘭縣：尚未列入警戒區

花蓮縣：明日（9/23）全縣停止上班、停止上課

台東縣：明日（9/23）全縣停止上班、停止上課

外島地區

澎湖縣：尚未列入警戒區

連江縣：尚未列入警戒區

金門縣：明（23）日正常上班、正常上課