北市21日正常上班上課　網灌爆蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區下起豪大雨，累積雨量驚人。北北基桃於20日晚間8時宣布，許多網友得知正常上班上課後，紛紛到台北市長蔣萬安的臉書下方留言，「咕嚕咕嚕咕嚕」。

中央氣象署今（20）日指出，受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北部與東北部地區出現明顯降雨，台北、新北局部地區24小時累積雨量已突破350毫米。前氣象局長鄭明典表示，區域模式預期將有「小低壓」在台灣東北側發展，使得降雨集中於大台北與宜蘭地區，呼籲民眾特別注意強降雨與積水情形。

蔣萬安表示，根據中央氣象署最新資訊，台北市未來24小時平地雨量預估為150-250毫米，未達停班停課標準，台北市明天（10/21）正常上班上課。

網友看完紛紛留言，「好的，咕嚕咕嚕咕嚕」、「咕嚕咕嚕，蔣不聽」、「匆匆忙忙，連滾帶爬」、「市長，麻煩您明天早上騎車上班」、「學長你可以來政大看一下嗎？我真的拜託你，不然你就一人發一個橡皮艇」、「你真的給我騎車上班看看欸」、「咕嚕咕嚕咕嚕」。