生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市21日正常上班上課　網灌爆蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

▲▼台北市長蔣萬安出席市府國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區下起豪大雨，累積雨量驚人。北北基桃於20日晚間8時宣布，許多網友得知正常上班上課後，紛紛到台北市長蔣萬安的臉書下方留言，「咕嚕咕嚕咕嚕」。

中央氣象署今（20）日指出，受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北部與東北部地區出現明顯降雨，台北、新北局部地區24小時累積雨量已突破350毫米。前氣象局長鄭明典表示，區域模式預期將有「小低壓」在台灣東北側發展，使得降雨集中於大台北與宜蘭地區，呼籲民眾特別注意強降雨與積水情形。

蔣萬安表示，根據中央氣象署最新資訊，台北市未來24小時平地雨量預估為150-250毫米，未達停班停課標準，台北市明天（10/21）正常上班上課。

網友看完紛紛留言，「好的，咕嚕咕嚕咕嚕」、「咕嚕咕嚕，蔣不聽」、「匆匆忙忙，連滾帶爬」、「市長，麻煩您明天早上騎車上班」、「學長你可以來政大看一下嗎？我真的拜託你，不然你就一人發一個橡皮艇」、「你真的給我騎車上班看看欸」、「咕嚕咕嚕咕嚕」。

市民朋友晚安！ 根據中央氣象署最新資訊，臺北市未來24小時平地雨量預估為150-250毫米，未達停班停課標準，臺北市明天（10/21）正常上班上課。 因應風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應，臺北市災害應變中心今晚7點已經提升二級開設，我也...

蔣萬安發佈於 2025年10月20日 星期一
10/19 全台詐欺最新數據

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」嘆：大家多保重
北部雨彈狂炸！雙北雨量「衝破400毫米」　共伴效應濕到後天
以為超廢！迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用
租客「客廳抽菸」釀火警燒毀電梯！　管委會向房東求償結果曝
消失17年！玉女歌手成CEO「月營收3百萬」
新北二重疏洪道淹水「半個輪胎深」　空拍畫面曝

