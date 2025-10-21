快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

▲最新衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

受到風神颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，今天（21日）宜蘭縣停止上班上課，而北部其他縣市正常上班上課，僅部分山區學校除外。根據中央氣象署今天清晨4時「最新雨量預測」，今早8時至周二早8時，共有4縣市雨量達停班課標準，包括台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣。

►雨量停班課達標地區

台北市山區 250-450毫米（標準350毫米）

桃園市山區 150-300毫米（標準200毫米）

新竹縣山區 150-300毫米（標準200毫米）

宜蘭縣山區 300-490毫米（標準350毫米）

▼最新雨量預測。（圖／氣象署）



依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／人事行政總處）



►今日停班停課一覽

北部地區

台北市：正常上班上課。陽明山區格致國中採線上課程；北市士林區平等國民小學、陽明山國民小學、雙溪國民小學、湖田實驗國民小學、溪山實驗國民小學停班停課。

新北市：正常上班上課。新店區直潭國民小學、新店區屈尺國民小學、烏來區全區中小學及幼兒園停班停課。

基隆市：正常上班上課。

桃園市：正常上班上課。復興區停班停課。

新竹市：正常上班上課。

新竹縣：正常上班上課。尖石鄉玉峰國民小學、石磊國民小學、秀巒國民小學（含田埔分校）、新光國民小學停班停課。

中部地區

苗栗縣：正常上班上課。

台中市：正常上班上課。

彰化縣：正常上班上課。

南投縣：正常上班上課。

雲林縣：正常上班上課。

南部地區

嘉義縣：正常上班上課。

嘉義市：正常上班上課。

台南市：正常上班上課。

高雄市：正常上班上課。

屏東縣：正常上班上課。

東部地區

宜蘭縣：全縣停班停課。

花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、富世村第1鄰部分家戶 (指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶)、富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）、富世村第12鄰部分地區 （指經鄉公所通知的撤離戶）、崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）停班停課。

台東縣：正常上班上課。

外島地區

澎湖縣：正常上班上課。

連江縣：正常上班上課。

金門縣：正常上班上課。