快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

台北市升級「超大豪雨」特報！中央氣象署提醒，今天仍受風神颱風外圍環流、東北季風雙重影響，迎風面地區易出現共伴效應。

►超大豪雨特報

台北市

►大豪雨特報

基隆市、新北市、宜蘭縣

►豪雨特報



桃園市、新竹縣

►大雨特報



苗栗縣、花蓮縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

氣象署今晨發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，今日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象署說，今天仍受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，新竹以北及宜蘭整天都有陣雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其大台北、基隆北海岸及宜蘭易有持續性強降雨出現，有豪雨等級以上雨勢的可能；苗栗、花蓮降雨機率也較高，有局部大雨發生的機率，至於其他地區為多雲偶陣雨的天氣。

氣象署指出，今日北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至25度間；其他地區早晚也偏涼，低溫23至25度，中部及花蓮高溫較周一略降，約26至28度，南部及台東高溫約30、31度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

